Ограниченията засегнаха 24 юридически и физически лица, включително компании от Узбекистан, Киргизстан и ОАЕ

Великобритания въведе санкции срещу руските производители на петрол Татнефт, Руснефтегаз и Руснефт, според актуализирания списък със санкции, публикуван от Министерството на външните работи на Обединеното кралство.

Общо ограниченията засегнаха 24 юридически и физически лица, включително компании от Узбекистан, Киргизстан и ОАЕ, предава агенция ТАСС.

Сметките на компании от санкционния списък в британски банки ще бъдат замразени, в случай че бъдат открити такива. Забраната за влизане на територията на Великобритания важи и за физически лица.