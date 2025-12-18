Доналд Туск: Имаме прост избор – или пари днес или кръв утре

Преди срещата на върха в Брюксел

Полският премиер Доналд Туск предупреди за сериозни последствия, ако лидерите на ЕС не намерят днес решение за финансовата подкрепа на Украйна, съобщава ДПА.

„Имаме прост избор – или пари днес, или кръв утре“, каза Туск на пристигане за срещата на върха в Брюксел.

„Не говоря само за Украйна. Говоря за Европа. Това е наше решение и само наше“, добави той.

ЕС е под натиск да осигури средства за покриване на финансовите и военни нужди на Киев, тъй като сегашните схеми за финансиране изтичат в следващите месеци.

Най-спорният въпрос е предложението Украйна да получи заем от замразените руски активи в ЕС, които Киев ще трябва да върне само ако Русия плати репарации след войната. Белгия, където се съхраняват около 185 млрд. евро от общо 210 млрд. евро замразени руски активи, обаче се противопоставя, посочвайки правни и финансови рискове.