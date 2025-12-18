Орбан: Въпросът със замразените руски активи е мъртъв

По думите му Европа трябва да финансира мира, а не войната

Въпросът с използването на замразените руски активи е „мъртъв“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан преди днешното заседание на Европейския съвет в Брюксел, цитиран от унгарската агенция МТИ. По думите му Европейският съюз трябва да финансира мира, а не войната.

Орбан посочи, че според неговите изчисления броят на страните, които се противопоставят на идеята за използване на замразените руски средства, е достатъчен, за да блокира инициативата.

„Може да се опитат отново, но няма шанс да съберат мнозинство. За мен този въпрос вече е извън дневния ред, въпреки че са възможни някакви задкулисни боричкания. Цялата тема трябва да се предоговори“, заяви той.

На въпрос дали би подкрепил общ заем на ЕС, при условие че Унгария не носи финансова отговорност, Орбан отговори, че първо трябва да се предложат алтернативи на т.нар. „мъртви руски активи“.

Той подчерта, че унгарската Конституция изисква парламентът да одобрява всички правителствени споразумения, свързани със заеми и финансови ангажименти.

„Нямам такива правомощия. Не вярвам, че който и да е парламент ще позволи на премиер да въвлече страната си в дългове чрез заем на ЕС“, каза още Орбан.