Грипът тръшна Европа месец по-рано: "Тази година е малко по-различен"

Новият сезонен вариант представлява до 90% от всички потвърдени случаи в Европейския регион

Някои здравни системи са под натиск

СЗО: Грипът тази година е малко по-различен

Грипът се появява по-рано в Европейския регион, започвайки около четири седмици по-рано, отколкото в предишни сезони, като нов доминиращ вирусен щам оказва натиск върху здравните системи в някои страни.

Това сочат данните на Световната здравна организация (СЗО), която препоръчва на хората да предприемат прости предпазни мерки, за да защитят себе си и другите тази зима, като например ваксиниране, спазване на хигиена на ръцете, оставане вкъщи, ако не се чувстват добре, както и носене на маска на обществени места, ако имат респираторни симптоми, предава ANSA.

27 от 38-те държави в европейския регион на СЗО, които са докладвали данни, в момента наблюдават висока или много висока грипна активност. В шест държави – Ирландия, Киргизстан, Черна гора, Сърбия, Словения и Великобритания – повече от половината от пациентите са дали положителен тест за грип. СЗО очаква случаите да продължат да се увеличават до пика на грипния сезон, вероятно в края на декември или началото на януари.

"Грипът тази година е малко по-различен", казва Ханс Анри Клуге, регионален директор на СЗО за Европа. Нов щам, подкладът K на грип A(H3N2), причинява инфекции, въпреки че няма доказателства, че причинява по-тежко заболяване.

Този нов сезонен вариант на грип вече представлява до 90% от всички потвърдени случаи в Европейския регион. Това показва как дори малка генетична вариация в грипния вирус може да окаже огромен натиск върху здравните системи, тъй като хората нямат изграден имунитет.

Предварителни данни от Великобритания потвърждават, че настоящата сезонна грипна ваксина, макар и да не може да предотврати инфекцията, намалява риска от сериозни последици за здравето, причинени от грипния вирус A(H3N2). Ваксинацията остава най-важната превантивна мярка за избягване на сериозни последици за здравето, особено за тези, които са изложени на най-висок риск, включително възрастните хора, хората с хронични заболявания, бременните жени и децата.

Здравните работници също са приоритетна група за ваксинация, за да защитят собственото си здраве и това на своите пациенти. Както винаги, децата са основните двигатели на разпространението в общността. Въпреки това, хората над 65-годишна възраст съставляват по-голямата част от тежките случаи, изискващи хоспитализация.

