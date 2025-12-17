Чехия отхвърля пакта на ЕС за миграцията

Още по темата: Новият премиер на Чехия отряза Украйна 13.12.2025 14:03

Новото коалиционно правителство в Чехия се противопоставя на пакта за миграция на ЕС и подготвя нов план, съобщи Radio Prague International.

Правителството, водено от Андрей Бабиш, планира да отхвърли пакта и да подготви нов регламент относно миграцията и убежището.

В разговор с репортери Бабиш, който спечели октомврийските избори, заяви, че кабинетът ще участва активно в усилията на страните от ЕС за намиране на реални решения за миграцията извън територията на съюза.

Според бившия министър на вътрешните работи Вит Ракушан, с отхвърлянето на пакта за миграция страната ще загуби инструментите срещу нелегалната миграция, които биха останали в съседните държави.

Унгарският премиер Виктор Орбан също отхвърли прилагането на пакта за миграция на ЕС, заявявайки, че правителството му няма да похарчи "нито стотинка за тях".

Правителствата на ЕС одобриха Пакта за миграция и убежище през май 2024 г., въпреки противопоставянето на Полша, Унгария и Словакия. Той има за цел да разпредели по-равномерно търсещите убежище между държавите членки и да реформира процедурите на блока за границите и предоставянето на убежище, припомня Anadolu Agency.