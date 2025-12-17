Германия ще похарчи рекордните 50 милиарда евро за въоръжение

Бюджетната комисия на Бундестага даде зелена светлина на план за изразходването над 50 милиарда евро за военно оръжие и оборудване.

Това е най-голямата еднократна сума, одобрена някога за използване от германските въоръжени сили, съобщава DW. Най-големият елемент в списъка, представен от Бундесвера, е този за униформи и индивидуално защитно оборудване.

Берлин иска да засили максимално отбраната си до 2029 г., когато оценките на западното разузнаване показват, че Русия може да е готова да атакува страни от НАТО.

Германското правителство е сключило 30 договора на стойност над 50 милиарда евро, което е приблизително еквивалентно на една десета от бюджета, съобщава Bloomberg, позовавайки се на документи. Най-големият договор предвижда 21 милиарда евро за униформи и военно оборудване за войници. Други планирани разходи включват над 4 милиарда евро за бойни машини на пехотата Puma, 3,4 милиарда евро за самоходни гаубици, близо 6 милиарда евро за израелски ракети-прехващачи Arrow 3, американски ракети Patriot и германски системи за противовъздушна отбрана IRIS-T, както и 2 милиарда евро за сателитни системи за подобряване на разузнавателните възможности на източния фланг на НАТО.

Програмата за обществени поръчки в областта на отбраната се изпълнява под мотото „да се получи всичко възможно до 2029 г.“, каза пред FT Кристиан Мьолинг, директор на берлинския мозъчен тръст Edina.

Общо Германия планира да похарчи 650 милиарда евро за отбрана между 2025 и 2030 г., което е двойно повече от сумата, отпусната през предходните пет години. Канцлерът Фридрих Мерц обяви намерението си да създаде най-мощната конвенционална армия в Европа.