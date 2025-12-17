Германия реши да внася по 10 евро на месец в пенсионни сметки за всички деца над 6 години

В Германия децата и тийнейджърите ще получават месечни пари от държавата в очакване на пенсиониране

Законопроект за укрепване на частния стълб на пенсионната система беше одобрен от германското правителство в сряда. Проектът предвижда гарантирана държавна субсидия от 10 евро на месец за деца и юноши на възраст между 6 и 18 години, с идеята да им се помогне да имат спестовен фонд в пенсионна възраст, съобщава Agerpres, цитирана от Antena3 CNN.

След одобрението от правителството, така нареченото "ранно пенсиониране", част от по-широк пакет от реформи за частната пенсионна система, ще достигне до германския законодателен форум.

"Нашият пенсионен план трябва да бъде проектиран по начин, който е справедлив между поколенията. Това включва ранно пенсиониране и частни пенсионни спестявания. С нашите решения ние засилваме увереността, че можем да гарантираме сигурен, дългосрочен доход в напреднала възраст", ​​заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

Месечни плащания от 10 евро за деца, родени през 2020 г., ще се извършват със задна дата от 1 януари 2026 г., обясниха от германското министерство на финансите. От 2029 г. ще бъдат обхванати и други възрастови групи, които първоначално не са били включени.

Как изглежда реформата на частната пенсионна система в Германия?

Реформата на частната пенсионна система включва създаването на пенсионна спестовна сметка без изисквания за обезпечение. Правителството заяви, че гарантираните спестовни продукти ще продължат да бъдат достъпни за тези, които искат повишена сигурност, с гарантирано ниво на капитал до 80% - 100% от вноските.

За деца и юноши, които получават месечна помощ от 10 евро, но чиито родители не откриват пенсионна спестовна сметка, ще бъде налично решение за колективно инвестиране. По този начин правата няма да зависят от решението на родителите, заяви правителството. В случай на последващо откриване на депозит, натрупаните до този момент средства в колективния инвестиционен фонд ще могат да бъдат прехвърлени.

Родителите, които внасят вноски в детските пенсии, получават субсидия от държавата

Родителите, които решат да внасят и вноски в бъдещата пенсия на децата си, ще получават за всяко внесено евро държавна субсидия от 25 евроцента/дете, до вноска от 1200 евро. По този начин максималната стойност на субсидията ще бъде 300 евро.

Правителственият проект предвижда и бонус, отпускан на млади хора, навлизащи на пазара на труда

Така всеки, който подпише договор за пенсионни спестявания преди 25-годишна възраст, ще получи еднократна допълнителна субсидия от 200 евро.

Според германското правителство, настоящата система за субсидии, с освобождаване от данъци върху вноските във фазата на натрупване и последващо облагане на обезщетенията във фазата на плащане, ще остане в сила. В бъдеще изчисляването на субсидията ще бъде структурирано пропорционално на направения принос.

По този начин се смята, че за всяко евро, внесено като вноска, до размера на 1200 евро, държавата ще отпусне на вносителя 30 цента, като стойността на субсидията ще се увеличи до 35 цента/евро от 2029 г. За последващи вноски до 600 евро, държавната субсидия ще бъде 20 цента за евро. Максималният личен принос, субсидиран по този начин, е 1800 евро годишно.

"Подкрепяме семействата, за да могат да спестяват лично за децата си и засилваме финансовото образование, като гарантираме, че децата и тийнейджърите също участват в планирането на пенсионирането", каза германският министър на финансите Ларс Клингбайл.