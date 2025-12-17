Те разкъсаха Югославия и сърбите

Руският президент Владимир Путин каза, че Западът е направил каквото е сметнал за необходимо в Съюзна република Югославия и не го е грижа за Устава на Организацията на обединените нации.

„Всичко на Запад започна бързо да се разпада и Уставът на ООН започна да се игнорира. Събитията в Югославия, какво са те? Къде е Уставът на ООН? Западните страни направиха това, което смятаха за необходимо. Използваха пряка военна сила. И накрая разкъсаха Югославия и разкъсаха сърбите“, каза Путин, цитиран от руски медии.

Според него Западът е вярвал, че ще може да унищожи и разпадне Русия за кратко време.

„Те разкъсаха Югославия и сърбите, разкъсаха един народ“, каза още Путин.

Руският президент оцени, че на Запад няма цивилизация, а само непрекъсната деградация.

„След разпадането на СССР Западът прилагаше решения в руска посока със сила, дори с въоръжени средства“, каза Путин. „Западът използва и разрушителни инструменти за влияние върху вътрешната политика на Русия, за да дестабилизира Русия отвътре. Както вече стана очевидно за всички, всички тези опити и всички тези разрушителни планове на Запада по отношение на Русия се провалиха напълно“, заяви руският президент.

Путин заяви, че Западът е започнал войната в Украйна и че Русия се опитва да я сложи край.

„Не ние започнахме войната през 2022 г. Това бяха разрушителните сили в Украйна, подкрепяни от Запада. По същество самият Запад започна тази война. Ние просто се опитваме да я прекратим, да я довършим. Те просто напълно игнорираха всички наши интереси. В крайна сметка това доведе до преврат в Украйна“, каза Путин.

Той каза, че Русия е възвърнала статута си на суверенна държава по време на войната.

„Най-важното нещо, което се случи по време на провеждането на Специалната военна операция, е, че Русия възвърна статута си на пълен суверенитет. Русия стана суверенна държава във всеки смисъл на думата“, каза той. „Дори не говоря сега за разширяване на НАТО, въпреки че това е очевидно. Дори днес ни казват, че нямате право да принуждавате някого да решава проблемите си със сигурността, както вие искате, или да го лишавате от правото да прави каквото си иска. Ние не лишаваме никого от никакви права. И не изискваме нищо специално от никого. Публично е обявено, че няма да има разширяване на НАТО на изток. И какво от това? Те не се интересуват от това, една вълна на разширяване след друга.”