Още 40 танкера от руския сенчест флот в санкционния списък на ЕС

Европейският съюз наложи днес санкции на още 41 кораба от руския сенчест флот, с което санкционираните плавателни съдове станаха близо 600.

На тези кораби е забранено да влизат в пристанищата на ЕС и те вече не може да получават голям брой услуги, свързани с морския транспорт, заяви Съветът на ЕС.

Брюксел наложи 19 пакета санкции на Русия, но Москва успява да заобиколи повечето мерки и все още продава милиони барели петрол на Индия и Китай, макар и на по-ниски цени, отбелязва Ройтерс. Голяма част от петрола е транспортиран чрез т. нар. сенчест флот от плавателни съдове, които оперират извън контрола на западната морска индустрия.

В понеделник ЕС наложи и санкции, насочени към руските търговци на петрол Муртаза Лакани и Етибар Еюб, за осигуряване на Москва на начини да заобиколи западните санкции върху износа на суров петрол, който помага Русия да финансира войната си срещу Украйна.

На свой ред, Великобритания наложи санкции на руските петролни компании "Татнефт", "Русснефт", "Руснефтегаз" и "ННК-Ойл", става ясно от актуализирания списък със санкции, публикуван от Министерството на външните работи на Обединеното кралство.

Ограниченията се отнасят общо за 24 физически и юридически лица. Под ограничителните мерки попадат по-конкретно "Текстил-сервис", "Фабрика за вата", компанията "Сафира енерджи" от Обединените арабски емирства, Ферганският химически завод, узбекистанските компании "Гелион бизнес трейд" (Gelion Business Trade) и "Кемистри интернешънъл" (Chemistry International).

Сред физическите лица в черния списък са включени Сергей Добринов, Андрей Палевич, Чингиз Алиев, Муртаза Али Лакхани, Рустам Муминов.