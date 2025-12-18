Обичан гръцки певец е обвинен в сексуален тормоз

Мазонакис твърди, че е жертва на "организиран заговор за изнудване"

Последните събития са и част от поредицата неволи, застигнали гръцката звезда

21-годишен мъж съди гръцкия поп певец Йоргос Мазонакис за сексуален тормоз, твърдение, което популярният и в България изпълнител отрича, съобщава гръцкото издание Kathimerini.

В делото, стартирало в четвъртък сутринта, Мазонакис е обвинен в "неподходящи" сексуални посегателства върху младия мъж на работното му място. Твърди се, че инцидентът е станал през март.

Чрез адвоката си гръцката звезда отхвърли обвиненията като "неверни и необосновани". Той добави, че е жертва на "организиран заговор за изнудване", който включва предишни опити за опетняване на репутацията му в очевиден опит да бъде принуден да направи парично споразумение.

Последните събития са малка част от поредицата неволи, застигнали гръцката звезда. В средата на август Йоргос Мазонакис беше приет в държавна психиатрична клиника, съобщаваха тогава местните медии.

В изявление, разпространено и изготвено от адвоката му, певецът коментира обстоятелствата около настаняването му в болница. Мазонакис твърди, че вкарването му в психиатрия е било организирано без негово знание и със съгласие от членове на семейството му, с които е в продължаващ правен спор.