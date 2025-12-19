Украйна удари трета поредна руска нефтeна платформа в Каспийско море

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е атакувала трета руска нефтодобивна платформа в Каспийско море за последните седмици, предаде Укринформ, като се позова на източник от СБУ. Платформата е собственост на компанията "Лукойл". Атаката е осъществена от специалното подразделение "Алфа" с помощта на дронове с далечен обхват.

Този път ударът е бил насочен срещу сондажна платформа в находището "Ракушечно".

"Камерата на дрона е заснела успешно попадение в района на блока на платформата, където се намира газовата турбина", се казва в публикацията.

През последните седмици украински безпилотни апарати атакуваха нефтени платформи в находищата "Филановски" и "Корчагин" в Каспийско море, което доведе до спиране на производствените процеси там.

"СБУ продължава систематично да намалява приходите от петрол, които постъпват в руския бюджет. Всички обекти, които осигуряват финансирането на агресията срещу Украйна, са напълно легитимни цели", заяви източник от СБУ.

По-рано днес СБУ съобщи за първа атака срещу танкер от руския "сенчест флот" в неутрални води на Средиземно море.