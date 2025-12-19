Фонтанът „Треви“ в Рим става платен за туристи

От февруари ще струва 2 евро

От февруари следващата година туристите ще трябва да плащат по 2 евро, за да имат достъп до емблематичния фонтан „Треви“ в Рим, предаде АФП.

Кметът на италианската столица, Роберто Гуалтиери, уточни, че въвеждането на таксата се очаква да донесе около 6,5 милиона евро годишно на града. Жителите на Рим ще продължат да имат безплатен достъп.

Фонтанът „Треви“ ще бъде видим от разстояние безплатно, но за да се приближи човек до него, ще е необходим билет.

„От 1 февруари въвеждаме платен достъп за шест обекта в Рим, включително „Треви“. Входът за останалите пет обекта ще струва 5 евро“, поясни Гуалтиери на пресконференция.

Бароковият шедьовър, прочут от филма „Сладък живот“ на Федерико Фелини, привлича хиляди туристи ежедневно. Между 1 януари и 8 декември зоната е била посетена от около 9 милиона души, което прави средно 30 000 на ден.

Таксата цели не само допълнителни приходи, но и по-добра организация на достъпа и намаляване на струпването на хора, което е предпоставка за джебчийски кражби.