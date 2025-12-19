На Брюкселския фронт всички са победители

Орбан, Фицо и Бабиш гласуваха за влак за Украйна, за който не смятат да си купят билети

Еманюел Макрон и други евролидери вече искат да преговарят с Владимир Путин

Джорджа Мелони прати в нокдаун Фридрих Мерц, но и той се радва “в ъгъла”

В ранните часове на петък всички участници в брюкселската среща на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС, плюс поканеният президент на Украйна, пееха победа. Всеобщото ликуване и усещането за споделен успех прозираха в ранните заглавия и дописките из интернет-страниците на всички големи западноевропейски медии.

Като еуфорията бликаше в препредаденото първо изявление на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен, която в 3 часа сутринта възвелича като “историческо” решението на 27-те да дадат от джоба си 90 милиарда евро заем на Украйна през следващите две години, за да съществува и да продължава да се бие с Русия. Нищо, че смазаната страна може и да няма възможност да върне многото пари назаем.

Премиерката в Рим Джорджа Мелони пък ликуваше за това, че бе предотвратила използването на замразените руски активи в Западна Европа за финансиране на военните напъни на Киев. Ех, русокосата дама май забрави да спомене в изявлението си призори, че за отказа на ЕС от очебийното нарушение на всякакви международни финансови нормативи заслуга имат също така Белгия, България и Малта, ама победителите не ги съдят.

А победа пееха също така Виктор Орбан, Роберт Фицо и Андрей Бабиш, които гласуваха за заема от 90 милиарда, но след като им бе пусната авантата да не се загробват с него. И премиерът в Будапеща заяви по този повод усмихнат до уши: “Аз одобрих композирането на влак, за който никога няма да си купя билет!” С поклони до земята и благодарствено изявление илюстрира доволството си от 90-те млрд. пари на европейските данъкоплатци за трезора му Володимир Зеленски. А той през целя четвъртък кълнеше събеседниците си в Брюксел да сложат непременно ръка на руските авоари, щото иначе нямало да може да се бие заради тях.

В цирка на радостта в петъчната утрин в белгийската столица се включи с изблици на еуфория покрай заема от 90 млрд. и смятаният напоследък за силната фигура в Европа германски канцлер Фридрих Мерц, когото обаче най-тиражираният френски всекидневник “Льо Монд” нарочи за най-големия губещ.

Тоест за Мерц приключилият форум на 27-те е определено неуспешен, тъй като Мерц бил пристигнал в Брюксел с две цели - първо, да убеди на всяка цена 27-те държави-членки да използват замразените руски активи за финансиране на военните усилия на Украйна, и второ - да получи техния мандат, та председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен да може тя да подпише в събота, 20 декември, в Бразилия сключеното преди година споразумение за свободна търговия с четирите страни от “Меркосур” - Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Както твърдеше Мерц в изявленията си преди началото на срещата, и в двата случая било заложено на карта доверието в Европа на световната геополитическа сцена и на нея не є оставало нищо друго освен да го защити, чрез даването на парите на Москва на Киев и парафирането на споразумението с латиноамериканските страни. Но за негово съжаление що се отнася до репарационния заем Фридрих Мерц не успя да преодолее най-вече възраженията на белгийския премиер Барт де Вевер, който беше загрижен първо за рисковете, които механизмът би представлявал за страната му, където се съхранява по-голямата част от руските активи, и второ - за стабилността на еврото.

Доколкото до “Меркосур”, плановете на канцлера, също като тези за руските пари, бяха осуетени пак с решителната намеса на премиерката в Рим Джорджа Мелони. Ами тя се съюзи по темата като никога с Еманюел Макрон и според германския вестник “Билд” била пратила Мерц “в нокдаун”, та сега “той ще трябва да се възстановява в ъгъла за следващия рунд”. А италианският всекидневник “Кориере дела сера” обобщи: “Накрая Мерц нарече срещата на върха “голям успех”, в който “Европа демонстрира своя суверенитет”, но политическото му поражение е ясно, защото той избра грешна стратегия.”

Най-интересното е, че покрай крайния резултат от срещата в Брюксел победа запя и Москва, на която май въобще не є направи впечатление постигнатото от лидерите на ЕС споразумение 27-те да предоставят на Украйна 90 милиарда евро за периода 2026 - 2027 г. Може би защото става дума за имагинерен засега заем на Киев от Брюксел с някакви набрани по финансовите пазари облигации и гарантиран от бюджетния марж на Съюза или иначе казано от разликата между използваните от него средства и плащанията в бюджета му през периода 2021-2027 г.

Значи събирането на пари за Украйна опира до страшно непосилна и в същото време несигурна инициатива, чието изпълнение не само е зависимо от ред международни обстоятелства, но изключването от нея на Словакия, Унгария и Чехия може да разколебае други страни и те също да отсвирят заема. Разбира се, Москва ликува преди всичко за оставането намира от лидерите в ЕС на нейните макар и “замразени за постоянно” пари, като Кремъл остави еуфорията си в ръцете на специалния представител на президента на Руската федерация за преговорите покрай прекратяването на войната в Украйна и шеф на руския фонд за преки инвестиции - Кирил Дмитриев.

И той написа въодушевено в социалната мрежа “Х” по повод крайното решение на брюкселския форум: “Ако е вярно, то тогава отмяната на първоначално предложената от ЕС незаконна схема за използване на международните резерви на Русия за финансиране на Украйна би била голяма победа за закона и разума, както и за гласовете на разума в Европа, които защитаваха ЕС, еврото и “Euroclear”.

Но май след брюкселската среща Москва има друг, още по-голям повод за радост - ами френският президент Еманюел Макрон и няколко други европейски държавници изтъкнаха в петък сутринта, че е време да седнат с Владимир Путин на масата на преговорите. И това ако не е сваляне на гарда - здраве му кажи! - отбелязаха наблюдатели край Сена, Темза и Тибър.

Със сигурност обаче покрай изключването на руските активи като репарационен заем за Украйна безпардонно ликуват, ама тарикатски, без глас и без да пеят химни на победата, във Вашингтон. Защото многото милиарди руски пари фигурират в плана на САЩ за мир в Украйна като средства за възстановяване на страната от войната, чието харчене трябва да организират съвместно Белият дом и Кремъл след задължителното им “размразяване”. Значи ако планът бъде изпълнен в обозримото бъдеще и подписан мирен договор, Русия и САЩ като нищо ще си делнат 200 - 250 млрд. евро, нали?!