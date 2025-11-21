Сиярто: Планът на САЩ за Украйна предлага шансове за мир

Този ​​мирен план съдържа много важни основи

Унгарското правителство разглежда новия план на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна като реалистичен и се надява той да послужи като основа за мир. Това каза унгарският външен министър Петер Сиярто пред журналисти след серия двустранни срещи в Брюксел.

„Този ​​мирен план съдържа много важни основи за бъдещата европейска сигурност. Вярваме, че той отчита реалността. Виждаме, че всички точки от този план са изготвени с оглед на реалната ситуация“, каза Сиярто на пресконференция, излъчена по телевизионния канал M1.

Сиярто изрази увереност, че сега има „добър шанс за установяване на мир в Украйна“.