От 2026 г.: Испания променя възрастта за пенсиониране

Максималната пенсия от 1 януари ще бъде 3359 евро месечно

2026 г. започва с лека промяна в пенсионната възраст, както се случва всяка година откакто беше одобрена пенсионната реформа от 2011 г. (която започна да се прилага през 2013 г.), която включваше постепенно увеличаване на пенсионната възраст от 65 на 67 години. В съответствие с договореното в тази реформа, от 1 януари следващата година законната възраст за пенсиониране с пълна пенсия ще бъде 66 години и десет месеца за лицата, които имат по-малко от 38 години и 3 месеца осигурителен стаж, но ако работникът е плащал осигуровки поне 38 години и три месеца, той ще може да се пенсионира на 65 години. Това означава, като правило, повишаване с два месеца на обичайната възраст за пенсиониране спрямо 2025 г., пише El Pais.

Освен това, през 2026 г., за да може размерът на пенсията да отразява 100 % от регулаторната база, ще е необходимо да са платени осигуровки за най-малко 36 години и 6 месеца. С тези промени следващата година ще бъде последната в прилагането на споменатата по-горе реформа от 2011 г., която, наред с други неща, увеличи законната възраст за пенсиониране и броя години, необходими за да се вземе предвид 100% от регулаторната база при изчисляване на размера на пенсията. Поради това от 2027 г. обичайната пенсионна възраст ще бъде фиксирана на 67 години за лицата, които са плащали осигуровки по-малко от 38 години и 6 месеца (а тези, които са плащали осигуровки повече години, ще могат да продължат да се пенсионират на 65 години), а за да получи 100 % от регулаторната база, работникът трябва да има най-малко 37 години осигурителен стаж. По този начин реформата, която започна да се прилага през 2013 г., ще бъде завършена и, докато няма други промени в законодателството, нормалната пенсионна възраст и годините, необходими за получаване на пълната пенсия, няма да се променят от година на година.

La edad legal de jubilación sube a 66 años y 10 meses



🌐 https://t.co/zrDtIwLHXi pic.twitter.com/9wbe7FHY4H — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) December 31, 2025

Що се отнася до ранното пенсиониране,

чието обезщетение се намалява пропорционално на месеците, с които се изпреварва пенсионирането, то може да продължи да се иска до 48 месеца преди обичайната възраст, което през 2026 г. се превръща в 62 години и 10 месеца (или 61 години, ако имате повече от 38 години и три месеца осигурителни стаж), стига решението за пенсиониране да е недоброволно (обикновено ако лицето е уволнено). Докато ранното пенсиониране е доброволно, то може да се поиска тази година от 64 години и 10 месеца (или на 63 години, ако имате 38 години и три месеца осигурителен стаж).

Наред с тези новости, лицата, които вече са се пенсионирали през 2025 г. или в предходни години, ще получат увеличение на пенсиите си от 2,7 % от януарската заплата. Това увеличение на обезщетенията, в съответствие с инфлацията през тази година, ще позволи на единадесетте милиона пенсионери (включително получателите на осигурителни пенсии от социалното осигуряване и пенсионираните държавни служители) да запазят покупателната си способност. Освен това, в края на декември Министерският съвет одобри увеличение на минималните и неосигурителни пенсии за 2026 г. Социалното осигуряване уточни, че най-ниската пенсия, определена от закона за лица на 65 години или повече, живеещи сами, е фиксирана на 13 107 евро годишно (спрямо 12 242 евро през 2025 г.) и 17 592 евро в случаите с подпомаган съпруг (през 2025 г. тя беше 15 786 евро).

Максималната пенсия от 1 януари ще бъде 3359 евро месечно в 14 плащания или 47 034,40 евро годишно. За тази група пенсионери с най-високи пенсии ще има още една новост през 2026 г., тъй като тези, които се пенсионират през следващата година и им бъде призната максималната пенсия, ще трябва да добавят допълнително увеличение от 0,115 пункта, за да компенсират по-високата вноска от максималните бази, одобрена при последната пенсионна реформа.

Това ще остави тавана на новите по-високи обезщетения на около 3360 евро на месец.