Цените на пътните такси в Гърция се увеличават от януари 2026 г.

Таксите ще бъдат преизчислени на базата на 0,04 евро на километър

Новите цени на пътните такси ще влязат в сила на магистрала „Егнатия“ от 1 януари 2026 г., след одобрението на концесионното споразумение от гръцкия парламент през декември. Промените съвпадат с официалното прехвърляне на експлоатацията на магистралата на частен концесионер, което започва в началото на новата година, съобщава To Vima.

Съгласно актуализираната ценова схема, таксите за ползване на магистрала „Егнатия“ ще бъдат преизчислени на базата на 0,04 евро на километър, плюс ДДС. Магистралата е един от най-важните транспортни коридори в Гърция, простиращ се в северната част на страната и свързващ западното пристанище Игуменица с източната гранична зона близо до Еврос, както и няколко вертикални маршрута, свързващи съседните региони.

Според официални данни, общата стойност на таксите за лек автомобил, пътуващ по цялата дължина на магистралата – от Игуменица до Еврос – ще се увеличи от 24,45 евро в момента на 30,45 евро. Изчислението включва всички основни пунктове за събиране на такси по маршрута. Същевременно, съществуващите схеми за отстъпки, предлагани чрез системата EgnatiaPass, вече няма да се прилагат.

Безплатното преминаване през пътните такси ще продължи за ограничен период от две години, но само за постоянните жители, живеещи в географските райони, обслужвани от магистрала „Егнатия“.