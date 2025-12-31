Петте фази на европейската скръб

Отричане, гняв, пазарлъци, депресия и приемане

Иво Даалдер, бивш посланик на САЩ в НАТО за Politico

След завръщането на президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, Европа бавно, но сигурно премина през петте фази на скръбта, дефинирани преди повече от половин век от швейцарския психиатър Елизабет Кюблер-Рос. Само година по-късно, Старият свят най-накрая се примири със загубата на трансатлантическите отношения.

Сега въпросът за 2026 г. е дали блокът има волята и силата да превърне това приемане в реални действия.

Преизбирането и встъпването в длъжност на Доналд Тръмп бележат края на Pax America - период, продължил повече от 75 години, когато САЩ бяха безспорният лидер на свободния свят, а последователните президенти и администрации във Вашингтон поставиха отношенията с Европа в центъра на глобалната политика на Америка.

Беше ясно, че Тръмп ще сложи край на тази ера и вместо това ще възприеме тясна, регионално фокусирана политика „Америка на първо място“. И все пак

малцина в Европа повярваха

че това действително ще се случи.

На вечеря, на която присъстваха около дузина посланици на НАТО в средата на декември 2024 г., един след друг те заявиха, че ако Европа леко увеличи разходите за отбрана, всичко ще бъде наред.

Когато намекнах, че отричат ​​колко фундаментални ще бъдат промените, един от тях се обърна към мен и каза: „Не можеш сериозно да вярваш, че Съединените щати вече няма да виждат сигурността си като свързана с европейската, нали?“

Но скоро след това отказът на Европа да приеме фундаменталните промени, които донесе преизбирането на Тръмп, беше изпитан от поредица от събития.

На първата си среща на НАТО новият министър на отбраната Пийт Хегсет каза на колегите си, че Европа трябва да „поеме отговорност за конвенционалната сигурност на континента“.

След това Тръмп и руският президент Владимир Путин се съгласиха, че САЩ и Русия ще преговарят за прекратяване на войната в Украйна – без Украйна или Европа. Това беше последвано от речта на вицепрезидента Дж. Д. Ванс на Мюнхенската конференция по сигурност, в която той заяви, че най-голямата заплаха за Европа не идва Русия или Китай, а отвътре - под формата на "отстъпление от някои от най-фундаменталните ценности на Европа“.

В края на февруари, Тръмп и Ванс се изправиха срещу украинския президент Володимир Зеленски на живо в Овалния кабинет. „Нямате карти!“, възкликна президентът, упреквайки Украйна за това, че не е сложила край на войната, която не е започнала.

По този начин, към края на месец февруари,

отричането отстъпи място на гняв

Когато се срещнах с външния министър на ключов съюзник няколко дни след Мюнхен, този дългогодишен поддръжник на САЩ изглеждаше обезсърчен. „Забихте ни нож в гърба. Оставяте ни сами срещу Русия“, извика той.

Но гневът беше краткотраен и през следващите няколко месеца блокът се обърна към

пазарлъци

Ключови европейски лидери убедиха Зеленски да остави конфронтацията в Овалния кабинет зад гърба си и да каже на Тръмп, че е напълно ангажиран с мира. Тогава Европа ще се присъедини към Украйна в подкрепа на безусловното прекратяване на огъня – както поиска Тръмп.

По подобен начин, през април, когато Тръмп обяви вълна от митнически тарифи, наричайки момента „Ден на освобождението“, които засегнаха съюзническите страни толкова силно, колкото и останалите, Обединеното кралство и ЕС бързо започнаха да преговарят за споразумения, които биха намалили ставките.

До юни лидерите на НАТО дори се съгласиха да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП, нещо, за което Доналд Тръмп настояваше.

Европейските преговори за Украйна, търговията и отбраната донесоха на президента на САЩ победите, за които отдавна копнееше. Но скоро стана ясно, че независимо колко големи са тези победи и независимо колко ласкателни са похвалите, той просто ще ги прибере в джоба си и ще продължи напред, без да обръща особено внимание на трансатлантическите отношения.

Още през август Доналд Тръмп се завърна към директните преговори с Путин за съдбата на Украйна – на срещата на върха в Аляска, където руският президент беше посрещнат с червен килим. И въпреки че пристигна за срещата, обещавайки „сериозни последици“, ако руският лидер не се съгласи на прекратяване на огъня, Тръмп си тръгна, приемайки позицията на госта, че войната може да приключи само с "всеобхватно мирно споразумение".

Няколко дни по-късно осем европейски лидери пристигнаха във Вашингтон, за да се опитат да убедят американеца да промени курса си и да накарат Москва да приеме отдавна предложеното прекратяване на огъня. И макар че това до известна степен проработи, повечето европейци все пак напуснаха Вашингтон дълбоко

депресирани

Независимо от всичко, когато ставаше дума за Украйна – проблем, който те смятаха за екзистенциален за своята сигурност – Тръмп просто не беше на една и съща вълна с тях.

В крайна сметка, дори за най-верните поддръжници на трансатлантическото сътрудничество в Европа, публикуването на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ в началото на декември беше последната капка. Стратегията не само упреква европейците, че са довели до собственото си "цивилизационно заличаване", но и ясно подчертава, че Тръмп и неговата администрация гледат на Русия много различно от Европа.

Всяко споменаване на Москва като военна заплаха в предходните стратегии изчезна. Вместо това САЩ се стремят да възстановят „стратегическата стабилност“ с Русия, дори се предлагат като посредник между Русия и Европа по въпросите на сигурността.

Един съюзник не казва такива неща и не се държи по този начин.

И така, след дълга година

Европа най-накрая прие реалността

Трансатлантическите отношения, каквито ги познаваше и на които разчиташе, вече не съществуват. „Десетилетия на Pax Americana до голяма степен са приключили за нас в Европа – и за нас в Германия“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц по-рано този месец. „Американците сега преследват своите интереси много, много агресивно. А това може да означава само едно: ние също трябва да започнем да преследваме своите.“

Дали Европа ще действа по този начин? Предстои да видим.