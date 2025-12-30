Европа нащрек: Беларус показа видео на „Орешник“ на своя територия

Беларус публикува днес видеозапис, показващ разполагането на руската хиперзвукова ракетна система „Орешник“ на територията на страната, способна да носи ядрена бойна глава, предаде Ройтерс. Това укрепва потенциала на Москва за нанасяне на ракетни удари в Европа.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко обяви по-рано този месец разполагането на балистичната ракета със среден обсег. Според западни експерти, присъствието на „Орешник“ увеличава способността на Русия да използва ядрени заплахи като средство за възпиране на НАТО и за ограничаване на доставките на оръжия за Киев.

Американски изследователи посочиха, че на база сателитни снимки вероятното местоположение на ракетите и мобилните им пускови установки е бивша авиобаза в източната част на Беларус. Видеозаписът на беларуското министерство на отбраната показва мобилни пускови установки, екипажи, движещи се по горски маршрути, и войски, покриващи системите с камуфлаж.

През ноември 2025 г. Москва използва ракетата „Орешник“ с конвенционална бойна глава срещу цел в Украйна, като Путин заяви, че тя е практически неприхващаема със скорост до 12 300 км/ч – десет пъти над скоростта на звука.