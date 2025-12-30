Руски олигарх се спаси с 10 млн. евро глоба – германската прокуратура слага край на делото

Германската прокуратура обяви днес, че прекратява разследването срещу руския олигарх Алишер Усманов – близък съюзник на президента Владимир Путин – за евентуални нарушения на санкциите и пране на пари, след като той се е съгласил да плати глоба от 10 милиона евро, съобщи Асошиейтед прес.

Роденият в Узбекистан милиардер и металургичен магнат, който миналата година бе преизбран за президент на Международната федерация по фехтовка, е обект на санкции от Европейския съюз след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Прокуратурата в Мюнхен уточни, че разследването, започнало преди три години и довело до обиски на десетки имоти в Германия, ще бъде прекратено след получаване на глобата. Някои от активите на Усманов бяха замразени в рамките на европейските санкции.

Олигархът бе заподозрян, че е прехвърлил около 1,5 милиона евро чрез чуждестранни компании за управлението на два имота край Мюнхен и че не е декларирал ценности като бижута, картини и вина. Защитата на Усманов оспори обвиненията и приложимостта на европейското право.

Германската прокуратура посочи, че прекратяването на разследването след плащането на глоба е съгласно националното наказателно законодателство.