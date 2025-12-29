Къде ще бъде погребана Бриджит Бардо? Желанието й ще бъде изпълнено

Посветих младостта и красотата си на хората. Сега посвещавам мъдростта, опита и всичко, което имам, на животните

Бриджит Бардо "ще бъде погребана в градината си край морето", каза близката ѝ приятелка Уенди Бушар пред FranceInfo. Тя ще почива в Сен Тропе, заобиколена от кучетата си. Това е, което тя искаше и желанието ѝ ще бъде уважено. Да бъде погребана до тези, които е обичала, до животните си", сподели Бушар.

Ангажираността към защитата на животните на иконата на френското кино, които тя бранеше от десетилетия със страст и решителност, е неразделна част от нейната история.

Уенди Бушар си спомни колко важни са били животните в живота на актрисата: "Животните я спасиха. Тя израсна с тези животни като дете. Обичта, която може би не е получила в семейството си, ѝ е била дадена от животните", сподели Бушар пред FranceInfo, цитирана от Digi24.

Според приятелката ѝ, Бриджит Бардо "е споделяла страданието и уязвимостта на животните". Борбата на кинозведата през целия ѝ живот за каузата на животните е белязала много поколения: "Нейният ангажимент срещу лова на тюленчета през 1977 г. разтърси част от света", оценява събитията журналистката от ICI и добавя: "Всяка година, на рождения си ден, тя получава множество писма "от цял ​​свят, на всички езици".

Фондация "Брижит Бардо", която ще отбележи 40-годишнината си следващата година, "ще продължи повече от всякога да продължава делото на Бардо", се казва в изявление на организацията в неделя, в което се обявява смъртта на основателката ѝ на 91-годишна възраст. Нейното наследство, подчерта организацията, "остава живо в действия, предприети със същата страст и вярност към нейните идеали".

Основана от известната актриса през 1986 г. в Сен Тропе, тази фондация, посветена на защитата на дивите и домашните животни във Франция и по света, се превърна в една от най-важните структури в областта на защитата на животните във Франция.

"Посветих младостта и красотата си на хората. Сега посвещавам мъдростта, опита и всичко, което имам, на животните", казваше приживе Бриджит Бардон за борбата си.