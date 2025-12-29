Русия и Украйна адаптират наземни роботи за нови мисии на бойното поле

Въздушните дронове остават най-мощните и влиятелни системи

Войната между Русия и Украйна значително напредна в областта на съвременната роботика, като въздушните и морските дронове имат решаващо влияние на бойното поле. Наземните роботи обаче като цяло изостават, въпреки че все по-често се използват в бойни операции. Вместо автономните машини от типа „Терминатор“, представени в научната фантастика, тези системи са насочени предимно към логистика и презареждане. Ролята им се разширява бързо, тъй като руските и украинските войници адаптират наземните роботи за изпълнение на нови тактически задачи под натиска на бойните действия.

И Русия, и Украйна разполагат с широк асортимент от наземни роботи. През последните четири години флотът на Украйна се разрасна значително благодарение на комбинацията от чуждестранна военна помощ и местно производство. От 2022 г. Украйна експлоатира 15 платформи THeMIS, доставени от Естония, за презареждане и евакуация на ранени, и се очаква да получи още 150 от тези системи. Украйна също така е внедрила произведени в страната електрически платформи като Targan-300 и BRO-1409, пише Forbes.

По подобен начин Русия е разработила свой собствен набор от наземни роботи. Най-често използваната система е Courier, модулна платформа на вериги, която може да бъде конфигурирана за транспортиране на провизии или специализирани товари в зависимост от изискванията на мисията. В допълнение към Courier, Русия използва и роботизираната система Omich, компактно наземно превозно средство на вериги, предназначено предимно за логистични и бойни поддържащи функции. И двете системи са наблюдавани да превозват провизии, оборудване и дори войници по фронтовите линии.

И двете страни разполагат с широка гама от по-малки роботизирани платформи в арсеналите си, включително колесни, верижни и четириноги варианти. Тези устройства са особено полезни за събиране на разузнавателна информация, но степента на тяхното използване остава неясна. Поради малкия си размер, те са трудни за забелязване или фотографиране, което ограничава споделянето на изображения в социалните медии. Освен това, предвид тези мисии, тяхното използване не е било публично разкривано.

Роботи като платформи за дистанционно оръжие

Украински Droid TW 12.7 привлече широко внимание миналата седмица, защото удържа украинска позиция срещу руски настъпление в продължение на 45 дни. Действайки като мобилна оръжейна платформа, системата беше използвана от 3-та щурмова бригада на Украйна, за да запълни пролука в украинските линии в Харковска област. В интернет се разпространиха и видеоклипове, показващи как Droid TW 12.7 стреля и унищожава руски брониран транспортен средство MT-LB по време на нощна атака близо до Костянтиновка в Донецка област. Оттогава Украйна модифицира тази платформа, за да използва 40-милиметров гранатомет. Това подобрение увеличава смъртоносността на системата, като я прави по-ефективна срещу вълни от пехота и леки бронирани превозни средства.

В по-широк план, тъй като и двете страни използват все повече модулни наземни роботи, те адаптират конфигурациите на оръжията, за да отговорят на непосредствените нужди на бойното поле. Украинските сили дават приоритет на системи, способни да се справят с пехота и бронирани превозни средства, докато руските сили наблягат на платформи, предназначени за пробиване на укрепени отбранителни позиции. С развитието на войната и двете страни вероятно ще продължат да модифицират оръжейните системи на съответните си роботизирани платформи.

Интегриране на наземни роботи с въздушни дронове

Въздушните дронове остават най-мощните и влиятелни системи в арсеналите на двете страни и са оформили голяма част от настоящия конфликт. Украйна започна да търси начини за взаимно допълване на наземните роботи и въздушните дронове. Например, по време на неотдавнашен период на мъгла, украинските FPV дронове не бяха в състояние да наблюдават руските движения, което позволи на руските войници и техника да маневрират в Покровск и да направят допълнителни напредъци. Украйна отговори, като интегрира наземни роботи в своята мрежа за наблюдение. Тези роботи се скриха по пътищата, за да наблюдават руските движения. Когато беше засечена активност, операторите на въздушни дронове бяха уведомени и можеха да предприемат атаки.

Наземните роботи също се подпомагат от въздушни дронове по нови начини. Видео в социалните медии показва украински дрон Vampire, използван за пускане на малък роботизиран куче, оборудван с термовизионна камера, в контролирана от Русия територия. Според видеото, около 30 от тези „бойни роботи-разведчици” са били пуснати зад вражеските линии, за да подпомагат събирането на разузнавателна информация от Украйна.

През цялата война инженерните части както на Русия, така и на Украйна са играли решаваща роля в оформянето на условията на бойното поле. Въпреки това и двете страни са понесли значителни загуби в инженерното оборудване и персонал. За да компенсират това, руските сили се опитват да създадат инженерни капацитети чрез използването на наземни роботи. Например, платформата „Courier“ е оборудвана за поставяне на противопехотни мини, което позволява на Русия да замести загубените минополагачи, като същевременно намали излагането на риск на своите инженери.

Докато руските и украинските войници остават в изтощителна война, те търсят всякакви нови възможности, които могат да им осигурят предимство на бойното поле. Наземните роботи имат потенциал да предложат нови възможности на войниците. В резултат на това руските и украинските войници ще продължат да търсят иновативни начини за използване на наземни роботи, за да се справят с оперативните предизвикателства. Например, наземните роботи скоро могат да бъдат използвани за противодействие на дронове, наблюдение за артилерийски удари и проникване в градски райони.