Докато САЩ надуват газовия балон, Европа може да го спука

Само за пет години производството на втечнен природен газ (LNG) може да нарасне с 50%, като лъвският пай ще се пада на Съединените щати. Междувременно малцина обръщат внимание на факта, че зелените политики на Европа и други страни биха могли да спукат газовия балон и да се окажат неприятна изненада за американците.

"Слънчевата, вятърната енергия и съхранението на енергия от батерии са на път да се превърнат в истинско главоболие за пазара на втечнен природен газ (LNG). Някои ръководители в петролните и газовите компании вече смятат, че амбицията на гиганти като Exxon Mobil, Shell и Woodside Energy да увеличат световното производство с приблизително 50% до 2030 г., според Международната агенция по енергетика, създава балон", пише Reuters.

Агенцията отбеляза, че на пръв поглед разширяването на производството на втечнен природен газ (LNG) може да изглежда рационално. След рязък спад в доставките на руски газ за Европа, делът на LNG в региона достигна 30%, а развитието на изкуствения интелект доведе до бум на енергоемките центрове за данни.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да включи увеличени покупки на американски газ в търговските споразумения с ЕС, Виетнам и други страни, докато представители на индустрията твърдят, че LNG е преходно гориво, което ще помогне на света да се откаже от въглищната енергия, особено в Азия.