„Във всякакъв формат“: Зеленски е готов на среща с Путин

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че страната му е заинтересована Русия да плати репарации за щетите от войната.

„За нас е важно да получим тези средства, за да възстановим страната си“, каза Зеленски пред журналисти. Той уточни, че въпросът за финансирането на възстановяването вече е съгласуван с европейските партньори – първите 100 милиарда евро ще бъдат отпуснати на равни траншове през следващите две години.

Украинският президент подчерта, че е готов да се срещне с руския лидер Владимир Путин „във всякакъв формат“, при условие че действията и думите на Путин съответстват на заявените му намерения за мир.

"Ще бъда честен, това ми се струва малко странно. И аз казах на президента на САЩ следното: От една страна, той казва на президента на САЩ, че иска да сложи край на войната и че това е неговото желание. От друга страна, той открито заявява в медиите, че е готов и иска да продължи войната. Той ни удря с ракети, говори открито за това, радва се на унищожаването на гражданската инфраструктура, дава заповеди на генералите си къде да отидат, какво да завземат и т.н.", отбеляза Зеленски.