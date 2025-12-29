Инвестира в нови средства за доставка на ядрени оръжия

Новата Държавна програма за въоръжаване на руското Министерство на отбраната за периода 2027-2036 г. е обърнала специално внимание на модернизацията на ядрената триада и противовъздушната отбрана на страната, според материалите на Кремъл, подготвени за срещата на руския президент по програмата.

„Специално внимание се обръща на изграждането на способностите на сухопътните войски, поддържането и модернизирането на ядрената триада, създаването на всеобхватна система за противовъздушна отбрана и увеличаването на експортния потенциал на руските въоръжения и техника“, се казва в материалите, съобщават държавните медии.

Това, по-специално, не отразява съществена промяна в приоритетите на руските разходи за отбрана, като противовъздушната отбрана, ядрените сили и флотът от ядрени подводници са особено приоритетни за финансиране след разпадането на Съветския съюз, като асиметричната им стойност компенсира намаляващото положение на конвенционалните сили на страната, пише Military Watch Magazine.

Отразявайки приоритизирането на финансирането за наземна противовъздушна отбрана,

руските Въздушно-космически сили са инвестирали няколко пъти повече в закупуването на далекобойни ракетни системи земя-въздух С-400 през последните 20 години, отколкото в закупуването на всички видове изтребители взети заедно, като над 30 полка в експлоатация вече формират гръбнака на противовъздушната отбрана на страната. Освен очакваното продължаване на производството на С-400 и нейната непрекъсната постепенна модернизация, остава силно несигурно как се предвижда да се подобри противовъздушната отбрана през следващото десетилетие. Възможността за интегриране на наземната мрежа със спътници, позволяващи насочване към въздушни цели на дълги разстояния, и за интеграция с нови типове самолети, включително прехващача ПАК ДП, който в момента е в процес на разработка, остава значителна.

Възможността за модернизация на руските ядрени сили, улесняваща подобряването на способностите за противовъздушна отбрана, остава значителна, като през май беше съобщено, че руските Въздушно-космически сили са въвели на въоръжение ракета „въздух-въздух“ с ядрено оръжие, вероятно вариант на ракетата Р-37М, предназначена за оборудване на прехващачите МиГ-31. Подобна интеграция на ядрени бойни глави в ракети от системата С-400 остава много възможна.

Подобно на интеграцията на ядрени бомби B61-12 от Съединените щати и техните стратегически партньори върху изтребители от пето поколение F-35, се очаква новите крилати ракети с въздушно изстрелване, разположени на руския изтребител от пето поколение Су-57, да могат да интегрират ядрени бойни глави. Продължаващата модернизация на флота от стратегически бомбардировачи с закупуването на бомбардировача Ту-160М се очаква да бъде допълнена от разработването на по-широка гама от типове ракети с въздушно изстрелване за самолета. Това ще осигури по-разнообразни средства за междуконтинентална доставка на ядрени оръжия по въздух, отвъд крилатата ракета Х-102, на която се разчита в момента. Руското Министерство на отбраната инвестира в нови средства за доставка на ядрени оръжия, невиждани другаде по света, най-вече в крилата ракета с междуконтинентален обсег 9М730 „Буревестник“ , която използва миниатюрен бордов ядрен реактор, и подводния дрон 2М39 „Посейдон“ с ядрено оръжие, който се разполага от нови подводници клас „Хабаровск“.