Нови закони в Русия от 1 януари – Володин обясни промените

От 1 януари 2026 г. в Русия влизат в сила редица социални закони, включително за увеличение на минималната работна заплата (МРОТ) и за индексация на пенсионните осигурителни пенсии с 7,6%, съобщи председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, цитиран от руски медии.

С новите промени МРОТ ще се повиши с над 20%, достигайки 27 093 рубли. Освен това ще се увеличи минималният стандарт на живот и някои социални помощи. Пенсиите ще бъдат индексирани с 7,6%, а мерките за подкрепа на семействата ще бъдат разширени.

Сред основните нововъведения са:

- Премахване на ограниченията за зачисляване на периоди на грижа за деца до 1,5 години в осигурителния стаж.

- Въвеждане на ново пособие за работещи родители, отглеждащи две и повече непълнолетни деца.

- Жените, носещи титлата „Майка-героиня“, ще имат социални привилегии, аналогични на тези за Герои на Русия и Герои на труда.

От 1 януари влизат в сила и закони за подкрепа на участниците във войната и членовете на техните семейства. Според Володин от 2022 г. досега са приети 154 закона в тази сфера, което позволява създаването на комплексна и адаптивна система за социална подкрепа.