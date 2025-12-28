Още по темата: МО но Русия: Осуетихме два опита на Украйна да пробие към Купянск 28.12.2025 11:54

В ход са настъпателни действия

Командирът на щурмова рота от 122-ри мотострелков полк от руската бойна група "Запад" заяви във видеоклип, предоставен от руското Министерство на отбраната, че неговото подразделение действа в северозападната част на Купянск.

"Командирът на щурмовата рота на 122-ри полк е тук, разположен в северозападната част на Купянск. Провеждаме настъпателни операции, унищожаваме врага. Победата ще бъде наша, Купянск е наш“, каза командирът.

Министерството на отбраната публикува и кадри, показващи унищожаването на автомобил, бронирана бойна машина и роботизирана платформа на украинската армия в подстъпите към населеното място.

Ден преди това Министерството на отбраната подчерта, че Купянск е под контрола на бойците на „Запад“. Според Иван Бигма, ръководител на пресцентъра на групировката, подразделения на 6-та армия пречат на украинските въоръжени сили да пробият към града.

На свой ред командирът на щурмовата група на 1486-и мотострелкови полк с позивна "Колос" отрече съобщенията, че украински бойци са в местния завод. Според командир на рота от 1427-и мотострелкови полк с позивна "Уран", войските продължават здраво да удържат позициите си и да унищожават малки групи от украинските въоръжени сили.

На 20 ноември началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската Федерация Валерий Герасимов докладва на Владимир Путин за освобождението на Купянск, ключов град за отбраната на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Превземането му позволява на армията да продължи настъплението си на запад, уточняват държавните медии.

Както отбеляза президентът на Русия, военните имат задачата да елиминират вражеската групировка на левия бряг на река Оскол.