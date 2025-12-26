Путин възлага на Ушаков нов кръг разговори със САЩ за споразумение за Украйна

Руският президент Владимир Путин е възложил на своя съветник по външната политика Юрий Ушаков да разговаря с представители на американската администрация, след като Москва е получила предложения от САЩ относно възможно мирно споразумение за Украйна.

Това съобщиха от Кремъл, предаде Ройтерс.

„С американската страна беше договорено диалогът да продължи“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Припомняме, че по-рано украинският президент Володимир Зеленски разговаря по телефона с американските специални пратеници, за да обсъдят представения преди два дни проект за споразумение.

Проектодокументът съдържа 20 точки за мир между Киев и Москва и беше обсъден през изминалия уикенд в Маями.

А на 24 декември Зеленски разкри съдържанието му:

Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

Планира се пълно и безусловно споразумение за ненападение между Русия и Украйна. То предвижда създаване на механизъм за наблюдение на линията на контакт чрез безпилотни космически системи, за ранно уведомяване при нарушения и разрешаване на конфликти.

Украйна ще получи силни гаранции за сигурност.

Украйна ще запази въоръжените си сили в настоящия им състав от 800 000 души. Предишният американски проект е предвиждал намаляване на армията.

САЩ, НАТО и европейските държави ще предоставят на Украйна гаранции за сигурност, подобни на член 5 от договора на НАТО за взаимна защита.

Русия ще формализира политика на ненападение към Европа и Украйна чрез всички необходими закони и ратификационни документи, включително с преобладаващо мнозинство в Думата.

Украйна ще стане член на ЕС на определена дата. Освен това ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар.

Украйна ще получи силен глобален пакет за развитие, който ще бъде уточнен в отделно споразумение за инвестиции и бъдещо благоденствие.

Ще бъдат създадени няколко фонда за икономическо възстановяване, реконструкция на пострадали райони и хуманитарни нужди. Целта е да се мобилизират 800 милиарда долара за пълно реализиране на потенциала на Украйна.

Украйна ще ускори процеса по сключване на споразумение за свободна търговия със САЩ.

Украйна потвърждава, че ще остане ненуклеарна държава според Договора за неразпространение на ядрено оръжие.

Атомната електроцентрала Запорожие. Зеленски заяви, че все още няма окончателно споразумение с САЩ за най-голямата атомна електроцентрала в Европа, разположена близо до фронтовата линия. Предложението на САЩ е централата да се управлява съвместно от Украйна, САЩ и Русия, с равни дялове, като американците действат като главни мениджъри. Киев предлага съвместно предприятие 50-50 между Украйна и САЩ.

Украйна и Русия се ангажират с образователни програми, които насърчават толерантност и премахват расизма и предразсъдъците. Украйна ще прилага правила на ЕС за религиозна толерантност и защита на малцинствени езици.

Територии: Най-сложният въпрос, все още неразрешен. Русия иска Украйна да изтегли войските от части от Донецка област. Киев иска прекратяване на бойните действия на сегашните линии. САЩ предлагат демилитаризирани зони и свободна икономическа зона.

След споразумение за бъдещи териториални договорености, Русия и Украйна няма да променят споразуменията със сила.

Русия няма да пречи на Украйна да използва река Днепър и Черно море за търговски цели. Ще се сключи отделно морско споразумение за свобода на плаване и транспорт. Кинбурският полуостров ще бъде демилитаризиран.

Ще се създаде хуманитарен комитет: Всички останали военнопленници ще бъдат разменени по принципа „всички срещу всички“. Всички задържани цивилни и заложници, включително деца, ще бъдат освободени. Ще се предприемат мерки за облекчаване на страданията на жертвите на конфликта.

Украйна трябва да проведе избори възможно най-скоро след подписването на споразумението.

Споразумението ще бъде юридически обвързващо. Изпълнението му ще се наблюдава и гарантира от Мирен съвет, председателстван от президент Тръмп. В него ще участват Украйна, Европа, НАТО, Русия и САЩ. Ще се налагат санкции при нарушения.

След съгласие на всички страни, пълно примирие ще влезе в сила незабавно.