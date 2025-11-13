Юрий Ушаков: Срещата между Путин и Тръмп все още е възможна

Възможна е среща между президента на Русия Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп в Будапеща. Това съобщи помощникът на руския държавен глава по външнополитически въпроси Юрий Ушаков в коментар за Telegram-канала „Юнашев Live“.

„Срещата на върха в Будапеща все още е възможна, защо не?“, заяви Ушаков, без да уточни конкретни срокове.

На 16 октомври американският президент след телефонен разговор с Путин съобщи, че двете страни са се разбрали да се срещнат скоро в унгарската столица. По-късно обаче срещата бе отложена, тъй като Москва и Вашингтон не успяха да синхронизират позициите си за постигане на значим резултат относно войната в Украйна. Двете страни уточниха, че срещата ще се състои, когато бъдат създадени подходящи условия.