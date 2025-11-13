Разбилият се турски C-130 е превозвал резервни части за F-16

Още по темата: Турски военен самолет се разби в Грузия 11.11.2025 15:06

Самолетът е закупен от Саудитска Арабия през 2010 г.

Транспортният самолет C-130 на турските военновъздушни сили, който се разби в Грузия, при което загинаха всички 20 души на борда, е превозвал шест тона резервни части за изтребители F-16, според вестник „Милиет“.

Турският вестник съобщава, че шест изтребителя F-16 на турските военновъздушни сили са били разположени в Азербайджан, за да участват в честванията по случай годишнината от победата на страната във войната в Нагорни Карабах.

C-130 е превозвал резервни части за тези самолети, заедно с техници, отговорни за тяхната поддръжка, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Министерството на отбраната на Турция заяви в четвъртък, че е твърде рано да се определи каква е причината за катастрофата и че проверките продължават. След инцидента всички планирани полети на 18-те самолета C-130 на страната са спрени до извършване на пълни проверки за безопасност.

Сред възможните причини за катастрофата, отбелязва „Милиет“, следователите проверяват дали корозията на фюзелажа е изиграла роля. Предварителните оценки показват, че опашната част може да се е отделила от самолета, докато той е бил все още в полет.

Самолетът е закупен от Саудитска Арабия през 2010 г. и е претърпял основен ремонт и поддръжка през 2020 г.