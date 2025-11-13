Шефът на словенското разузнаване се срещна с Доналд Тръмп в Белия дом

Йошко Кадиуник, ръководителят на словенската Агенция за разузнаване и сигурност (СОВА), се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом. Срещата се проведе след работно посещение на делегацията на СОВА в ЦРУ, като агенцията не разкри подробности за обсъжданите теми.

Смята се, че една от причините за срещата е приносът на Словения при голяма размяна на затворници между Русия и западни държави през лятото на 2024 г., включително освобождаването на американски граждани. Сделката беше улеснена от залавянето на двама руски шпиони в Словения през 2022 г.

Словенските и американските разузнавателни служби поддържат близко сътрудничество през последните години. През октомври 2024 г. бившият президент Джо Байдън лично благодари на словенския премиер Роберт Голоб за приноса на страната в размяната на затворници.

Според регионалната телевизия Ен1, срещата може да се дължи и на добрите отношения, които Кадиуник е изградил с Виктор Кнаус, бащата на родената в Словения първа дама Мелания Тръмп. Словенският посланик в САЩ Изток Мирошич е придружавал Кадиуник в Белия дом.

Прессъобщението на словенското правителство уточнява, че разговорът е бил фокусиран върху словенско-американското приятелство. Държавният секретар на Словения Мелита Габрич отбеляза, че Тръмп е говорил положително за словенците и е имал информация от първа ръка от първата дама.