Учени наблюдаваха за първи път най-ранните етапи от смъртта на една звезда

Звездата е била 15 пъти по-масивна от слънцето

Астрофизици наблюдаваха за първи път най-ранните часове на експлозия на свръхнова. Откритието е направено от екип от изследователи, ръководени от И Ян от университета Цинхуа. Те са използвали Много големия телескоп в Чили, съобщава Reuters.

Учените са изучавали звезда в галактиката NGC 3621, разположена на 22 милиона светлинни години от Земята. Масата ѝ е била 15 пъти по-голяма от тази на Слънцето. Експлозията е била засечена на 10 април 2024 г. Ян бързо насочва телескопа си към обекта само няколко часа след откриването му.

Наблюденията разкриха необичайна форма на експлозия.

Звездата наподобяваше вертикална маслина. Този ефект беше причинен от диск от газ и прах, обграждащ звездата. Експлозията изхвърли материя от противоположни страни, запазвайки сферичната ѝ форма.

И Янг отбеляза, че геометрията на експлозията предоставя ключова информация за звездната еволюция. Новите данни противоречат на някои настоящи модели. Според съавтора Дитрих Бааде, звездният остатък вероятно се е трансформирал в неутронна звезда.

„Геометрията на експлозията на свръхнова предоставя фундаментална информация за звездната еволюция и физическите процеси, водещи до тези космически фойерверки“, каза Ян, водещ автор на изследването, публикувано в сряда в списанието Science Advances., отваря нов раздел. „Точните механизми зад експлозиите на свръхнови от масивни звезди, тези с маса над осем пъти по-голяма от слънчевата, все още се обсъждат и са един от фундаменталните въпроси, на които учените искат да отговорят.”

Големи звезди като тези живеят сравнително кратък живот. Тази, вид, наречен червен свръхгигант, е била на около 25 милиона години по време на гибелта си. За сравнение, слънцето е на повече от 4,5 милиарда години и му предстоят още няколко милиарда години.