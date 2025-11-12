Пристигането на най-големия военен кораб на САЩ засилва натиска върху Венецуела

Още по темата: Русия предоставя технологии на Северна Корея и ракети на Венецуела 11.11.2025 09:12

Бойните самолети на „Форд“ включват изтребители F/A-18

Ударната група на самолетоносача USS Gerald R. Ford пристигна близо до Латинска Америка, увеличавайки военното присъствие на САЩ близо до Венецуела.

Най-големият самолетоносач на ВМС на САЩ пристигна във води близо до Латинска Америка във вторник, разширявайки струпването на американски военни сили , докато администрацията на Тръмп се стреми да засили натиска върху президента на Венецуела Николас Мадуро .

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил резерви относно предприемането на военни действия срещу Венецуела, съобщи The Wall Street Journal миналата седмица.

Но пристигането на ударната група на самолетоносача USS Gerald R. Ford, с няколко разрушителя, оборудвани с ракети Tomahawk, ще засили способността на американските военни да атакуват цели в страната, включително противовъздушната отбрана на Венецуела.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че ударната група от самолетоносачи „ще подобри и увеличи съществуващите възможности за пресичане на трафика на наркотици и ще разруши и разбие транснационалните престъпни организации“.

Огневата мощ на ударната група обаче надхвърля необходимото за поразяване на малките лодки, които според администрацията на Тръмп се използват за контрабанда на наркотици.

Към днешна дата САЩ са извършили 19 удара срещу предполагаеми кораби за превоз на наркотици

в Карибите и в източната част на Тихия океан. Според данните на администрацията, тези атаки са убили 76 души и са предизвикали правен дебат относно законността на ударите.

При последните удари, в неделя, шестима мъже бяха убити при две атаки срещу лодки в източната част на Тихия океан, според министъра на отбраната Пийт Хегсет . Хегсет заяви, без да предостави доказателства, че и двете лодки са били известни на американското разузнаване като свързани с незаконен трафик на наркотици и са превозвали наркотици по време на ударите.

Колумбийският президент Густаво Петро заяви, че докато продължат ударите срещу кораби в Карибите, страната му ще преустанови комуникациите и други отношения с американските служби за сигурност. Той направи съобщението във вторник вечерта в ефира на X, след като CNN съобщи, че Обединеното кралство е спряло да споделя разузнавателна информация със САЩ за предполагаеми кораби за трафик на наркотици в Карибите.

Докато администрацията на Тръмп твърди, че извършва легитимни атаки срещу наркобанди, с които САЩ участват във въоръжен конфликт, някои законодатели и бивши американски служители казват, че ударите са били „безсъдебни убийства“ на цивилни, които не са представлявали непосредствена заплаха за САЩ.

Бойните самолети на „Форд“ включват изтребители F/A-18, които могат да поразяват наземни цели, и самолети за електронна борба „Гроулър“, които могат да атакуват и заглушават вражески радари и противовъздушна отбрана. В допълнение към двата си разрушителя с управляеми ракети, USS Bainbridge и USS Mahan, ударната група на „Форд“ включва USS Winston S. Churchill, команден кораб за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Ударната група „Форд“ е действала в Адриатическо море, когато на 24 октомври е получила заповед да се насочи към Карибите. Този ход остави ВМС без самолетоносач в региони, контролирани от Европейското командване на САЩ и Централното командване на САЩ, което ръководи американските сили в Близкия изток.

Ударната група „Форд“ ще се добави към вече струпаните в Карибския регион американски сили, включително амфибийна група, както и изтребители F-35B и MQ-9 в Пуерто Рико. Според публично достъпни снимки, бойни самолети AC-130 са разположени и в Пуерто Рико и Ел Салвадор.