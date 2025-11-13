Венецуела е мирна страна

Съединените щати започнаха кампания за дискредитиране на Венецуела, използвайки невярна информация. Това заяви президентът на Венецуела Николас Мадуро по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

„Американската империя започна кампания за дискредитиране на Венецуела и Боливарската революция, за да оправдае всякакви действия срещу страната“, заяви президентът. Тъй като САЩ не могат да кажат, че Мадуро притежава оръжия за масово унищожение, биологични или химически оръжия или разработва ядрени оръжия, те разпространяват невярна информация, на която никой не вярва, най-малко американският народ“, заяви Мадуро.

Мадуро отбеляза, че „Венецуела е мирна страна и никога не е заплашвала никого“.

Той припомни намесата на ЦРУ във вътрешните работи на латиноамериканските страни, която доведе до свалянето на легитимни правителства, както например в Чили през 1973 г.

Мадуро подчерта, че „народното военно-полицейско единство“ гарантира независимостта и отбраната на Венецуела.

„Нашата Латинска Америка ще следва своя собствен път, водена от Венецуела, Боливарския алианс на народите на Америка и Боливарската революция“, каза още Мадуро.

Вашингтон обвинява венецуелските власти в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. По-рано беше съобщено, че ВМС на САЩ са разположили осем кораба, ядрена подводница и над 16 000 военнослужещи в Карибско море, а от септември насам са унищожили най-малко 20 моторници и 76 души в международни води, всички от които са били лъжливо обвинени в контрабанда на наркотици от Венецуела.