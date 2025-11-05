Мадуро одобри „план за отбрана“ в случай на война със САЩ

Още по темата: САЩ се опитаха да вербуват личния пилот на Мадуро, за да арестуват венецуелския лидер 28.10.2025 20:43

Мадуро обвини Вашингтон, че се стреми да възстанови загубената си хегемония

Президентът на Венецуела Николас Мадуро прие всеобхватен план за отбрана, който ще влезе в сила в случай на нападение от страна на САЩ. Лидерът на Боливарската република обяви това на извънреден конгрес на управляващата партия на Венецуела, излъчен по телевизионния канал Venezolana de Television.

„Приет е план за преминаване от невъоръжена конфронтация към въоръжена борба в национален и континентален мащаб в случай на нападение над Венецуела от американската империя“, заяви Мадуро.

Той заяви, че документът е насочен към защита на териториалната цялост на републиката. Той също така подчерта, че народът на страната трябва да бъде максимално подготвен да „се противопостави на психологическа война и реални действия в цяла Венецуела“.

Мадуро също обвини Вашингтон, че се стреми да възстанови загубената си хегемония в Западното полукълбо във военна, икономическа и културна сфера.

„Съединените щати вярват и са убедени, че е настъпила нова колониална ера, време на бялото превъзходство, и че народите на Юга трябва да се поклонят пред управляващата Северна Америка“, каза той.

Мадуро добави, че никой не може да отнеме „правото на независимост“ на Венецуела и изрази увереност, че страната му, въпреки всички препятствия, ще навлезе в „нова ера на мир, просперитет и радост“. Мадуро също така призова за укрепване на отбраната на страната, за да „направи Венецуела непревземаема“.