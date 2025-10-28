САЩ се опитаха да вербуват личния пилот на Мадуро, за да арестуват венецуелския лидер

Тръмп упълномощи ЦРУ да проведе тайни операции във Венецуела

Агентът на Министерството на отбраната на САЩ Едуин Лопес се е опитал да вербува пилота на венецуелските военновъздушни сили Битнер Вилегас , за да транспортира президента Николас Мадуро до Доминиканската република, Пуерто Рико или Гуантанамо за арест, съобщава AP.

„През май 2024 г. на VIP летище в Санто Доминго Лопес направи предложение на пилота на Мадуро: в замяна на пренасочване на полета на президента към място, където той може да бъде арестуван от американските власти, пилотът ще стане много богат човек и ще спечели любовта на милиони венецуелци“, се посочва в изданието.

Разговорът бил напрегнат и пилотът си тръгнал без да се ангажира, макар че дал на агента Едвин Лопес номера на мобилния си телефон — знак, че може би е заинтересован да помогне на американското правителство.

През следващите 16 месеца, дори и след като се пенсионира от държавната си работа през юли, Лопес продължи да се занимава с това, като разговаряше с пилота чрез криптирана приложение за съобщения.

Неразказаната, изпълнена с интриги сага за това как Лопес се опита да превърне пилота в свой съюзник, има всички елементи на шпионски трилър от времето на Студената война – луксозни частни самолети, тайна среща в хангар на летище, дипломация с висок залог и деликатно ухажване на ключов помощник на Мадуро. Имаше дори и последна интрига, целяща да разклати венецуелския президент относно истинската лоялност на пилота.

В по-широк план, схемата разкрива степента – и често небрежния начин – с която САЩ от години се опитват да свалят Мадуро, когото обвиняват за унищожаването на демокрацията в богатата на петрол страна, като същевременно осигурява спасителна въже за наркотрафиканти, терористични групи и управляваната от комунистите Куба.

Откакто се върна в Белия дом, Доналд Тръмп зае още по-твърда позиция. Това лято президентът разположи хиляди войници, бойни хеликоптери и военни кораби в Карибско море, за да атакува рибарски лодки, заподозрени в контрабанда на кокаин от Венецуела. В 13 удара, включително няколко в източната част на Тихия океан, американските военни са убили най-малко 57 души.

Този месец Тръмп упълномощи ЦРУ да проведе тайни операции във Венецуела, а американското правителство удвои наградата за залавянето на Мадуро по федерални обвинения за трафик на наркотици, ход, който Лопес се опита да използва в текстово съобщение до пилота.

„Все още чакам отговора ти“, написа Лопес на пилота на 7 август, като прикачи линк към прессъобщение на Министерството на правосъдието, в което се съобщава, че наградата е увеличена на 50 милиона долара.

Подробностите за плана, който в крайна сметка се оказа неуспешен, са взети от интервюта с трима настоящи и бивши американски служители, както и с един от опонентите на Мадуро. Всички те говориха при условие, че ще останат анонимни, защото или не бяха упълномощени да обсъждат усилията, или се страхуваха от отмъщение за разкриването им. Асошиейтед Прес също прегледа и потвърди автентичността на текстовите съобщения между Лопес и пилота.