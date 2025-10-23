Мадуро: Венецуела разполага с 5000 противовъздушни ракети, за да противодейства на САЩ

Мощността на Игла-С е известна на всяка военна сила

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че страната разполага с приблизително 5000 руски преносими ракетни системи „Игла-С“ за противодействие на военни заплахи от Съединените щати.

„Мощността на Игла-С е известна на всяка военна сила в света, а Венецуела разполага с поне 5000 Игла“, каза Мадуро, цитиран от AFP.

Вашингтон обвинява венецуелските власти в неспособност да се борят адекватно с трафика на наркотици. В речта си на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че въоръжените сили ще продължат да атакуват кораби, за които Съединените щати смятат, че са свързани с венецуелските наркокартели.