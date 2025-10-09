Мадуро: Ако американците ни нападнат, ние ще отговорим

Още по темата: Мадуро: Венецуела успешно противодейства на военните заплахи от САЩ 01.10.2025 09:50

Военен отряд, съставен от кораби, самолети и подводници, остава на котва в Карибско море

Николас Мадуро увери в сряда, че венецуелската армия няма да остане безучастна в случай на военна атака срещу страната му от страна на САЩ.

"Ако американците заплашват, толкова повече ще работим. Ако американците нападнат, ще отговорим, но нищо не ни спира да работим", заяви той по време на откриването на болница в Каракас, пише El Pais.

Военен отряд, съставен от кораби, самолети и подводници, остава на котва в Карибско море и обстрелва кораби, за които се предполага, че пренасят наркотици край венецуелския бряг. Държавният секретар Марко Рубио настоява, че Мадуро стои зад тези пратки, които са предназначени за територията на САЩ, и че той трябва да бъде свален и изправен пред съдебните власти в страната си.

Чависткото правителство се страхува от нападение и е разположило войници на границата и обучава населението на военни тактики. Венецуела и Съединените щати преговарят от поне шест години с прекъсвания, опитвайки се да намерят решение на вътрешната политика на Венецуела, пише още изданието.