Мадуро: Венецуела успешно противодейства на военните заплахи от САЩ

Той отбеляза бързите промени в световната геополитика

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че републиката успешно се съпротивлява на санкциите и заплахите за война от страна на Съединените щати.

„Имаме план да защитим родината , фронтове на съпротива срещу конспирациите, санкциите и заплахите за многостранна война, която американската империя обяви на Венецуела и на целия свят“, каза Мадуро в реч в Боливарския военен университет, излъчена по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

Мадуро подчерта, че републиката успешно се съпротивлява на агресията в продължение на много години.

„Венецуела сега демонстрира голяма сила, по-обединена и по-силна от всякога. Създадохме мощен национален съюз“, продължи Мадуро.

Той отбеляза „бързите промени в световната геополитика“, изразявайки убеждението си, че „планетата преминава от старата ера на колониализъм и неоколониализъм към нова ера, нова ера на човечеството“.

На 5 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп увери, че Вашингтон не говори за сваляне на правителството в Каракас. Според Тръмп Венецуела не предприема достатъчни мерки за борба с наркотрафика. Мадуро изрази мнение, че републиката е изправена пред най-сериозната заплаха от американско нахлуване от 100 години.