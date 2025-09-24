Мадуро: Венецуела е изправена пред заплахи, които биха могли да започнат война в Южна Америка

Още по темата: Мадуро: САЩ се опитват да установят марионетен режим във Венецуела 19.09.2025 08:12

Венецуела се съпротивлява на заплахите, осъдени от ООН, които биха могли да прераснат във война в Южна Америка. Това каза президентът на Венецуела Николас Мадуро на заседание на Националния държавен съвет, излъчено по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

Мадуро заяви, че Венецуела „продължава да се изправя, чрез закона и националните институции, срещу заплахи, които грубо нарушават международното право и са провокирали негативна реакция в световен мащаб, с нарастваща враждебност към Организацията на обединените нации и страните от Латинска Америка и Карибите“. Той подчерта, че фалшивите обвинения срещу Венецуела „заплашват да ескалират в катастрофална война в Южна Америка“.

Мадуро отбеляза, че подкрепата за венецуелския народ нараства в латиноамериканските страни и сред американската общественост. Той заяви, че страната е „готова за всяко развитие, за да гарантира стабилността и суверенитета“ на републиката.

Мадуро обяви, че на заседание на Националния държавен съвет „се води дискусия по указ за обявяване на извънредно положение в цялата страна“.

Венецуелският лидер многократно е заявявал, че страната е изправена пред най-сериозната заплаха от американско нашествие от 100 години. Според Ройтерс , на 19 август три разрушителя на ВМС на САЩ са били разположени на южното карибско крайбрежие на Венецуела, „за да провеждат операции срещу наркокартели“. Освен това, САЩ съобщават, че са разположили ядрена подводница, ракетен крайцер, десантни кораби и 4500 войници в региона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвинява венецуелските власти в неспособност да се борят с контрабандата на наркотици. Американският флот вече е унищожил най-малко два моторни катера в международни води в Карибите, превозващи общо 14 членове на екипажа, за които се твърди, че са превозвали наркотици от Венецуела.

В реч пред 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември Тръмп заяви, че Съединените щати ще продължат да нанасят удари по кораби, за които се твърди, че са свързани с венецуелски наркокартели, водени от Мадуро.