Мадуро: САЩ се опитват да установят марионетен режим във Венецуела

Разработен е имперски план за смяна на режима във Венецуела

Венецуелският президент Николас Мадуро обвини Съединените щати в опит за установяване на марионетен режим в страната с цел завземане на природните ѝ ресурси.

„Разработен е имперски план за смяна на режима във Венецуела, за да се установи марионетно правителство на Съединените щати и да се откраднат най-големите ни петролни запаси в света, четвъртите ни по големина газови запаси и първите ни златни запаси“, заяви Мадуро по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

Мадуро посочи, че Съединените щати са струпали военни кораби и ядрена подводница в Карибско море за тези цели и отправят фалшиви обвинения срещу Венецуела. Той подчерта, че „ООН, Европейският съюз, Световната митническа организация и Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) вече са опровергали обвиненията на Венецуела за трафик на наркотици.

Венецуелският лидер отбеляза, че дори в Съединените щати „никой не вярва на лъжите, които разказват за мен и Венецуела“. Той заяви, че Вашингтон няма да постигне целта си и че Венецуела ще остане „независима, свободна и мирна страна“.

Мадуро припомни, че Националните боливарски въоръжени сили провеждат тридневни маневри „Карибски суверенитет 200“ във венецуелските териториални води.

„Народите от Карибите и Южна Америка имат право на мир и нищо не бива да нарушава техния суверенитет“, подчерта Мадуро.

Заплахи от Съединените щати

Президентът на Венецуела многократно е заявявал, че страната е изправена пред най-сериозната заплаха от американско нашествие от 100 години.

Според Ройтерс, на 19 август три разрушителя на ВМС на САЩ са били разположени на южното карибско крайбрежие на Венецуела, „за да провеждат операции срещу наркокартели“. Освен това, САЩ съобщават, че са разположили ядрена подводница, ракетен крайцер, десантни кораби и 4500 войници в региона.