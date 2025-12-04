Сънната апнея е свързана с болестта на Паркинсон

Още по темата: Кафето предпазва от Алцхаймер и Паркинсон 10.09.2024 23:00

В проучване, публикувано в JAMA Neurology, изследователи свързват обструктивната сънна апнея, състояние, което причинява временни паузи в дишането по време на сън, с болестта на Паркинсон.

Болестта на Паркинсон е прогресивно заболяване на нервната система, което причинява тремор, скованост и затруднения при говор, движение и преглъщане. Това е второто най-често срещано невродегенеративно заболяване в Съединените щати след болестта на Алцхаймер, като всяка година се диагностицират 90 000 души, пише The New York Times.

„Няма лечение за болестта на Паркинсон”, каза д-р Лий Нийлсън, невролог в Университета за здраве и наука в Орегон, който ръководи проучването. „Така че идентифицирането на тези с най-висок риск от неврологично състояние – и ранната намеса”, каза Нийлсън.

Изследователите са анализирали медицински досиета на повече от 11 милиона американски ветерани, лекувани чрез Министерството по въпросите на ветераните между 1999 и 2022 г. Групата е била предимно мъже със средна възраст 60 години, представляващи тези с най-висок риск от сънна апнея, казват експерти.

Изследователите установили, че около 14% от участниците са били диагностицирани със сънна апнея между 1999 и 2022 г., според медицинските им досиета. Когато изследователите са изследвали здравето им шест години след тези диагнози, те са установили, че ветераните със сънна апнея са били почти два пъти по-склонни да развият болестта на Паркинсон в сравнение с тези, които не са били диагностицирани със сънна апнея.

Това се запази дори след контролиране на други фактори, които биха могли да повлияят на развитието на сънна апнея или болестта на Паркинсон, включително висок индекс на телесна маса и състояния като диабет, високо кръвно налягане, травматични мозъчни увреждания и депресия.

Защо сънната апнея може да повлияе на риска от болестта на Паркинсон

Около 13% от случаите на Паркинсон в световен мащаб са свързани с генетични мутации, а някои изследвания показват, че токсини от околната среда, като пестициди и тежки метали, също могат да увеличат риска.

Не е ясно каква роля може да играе сънната апнея в това състояние, каза д-р Роналд Постума, професор по неврология в университета Макгил в Монреал, който не е участвал в новото изследване.

Авторите на изследването теоретизират, че чрез ограничаване на кислорода с течение на времето, сънната апнея може да причини достатъчно увреждане на мозъчните клетки, че те вече да не функционират правилно, допринасяйки за болестта на Паркинсон.

Състоянието може също да повлияе на системата за отстраняване на отпадъците от мозъка, наречена глимфатична система, която работи главно по време на сън, каза д-р Грегъри Скот, доцент по патология в Медицинския факултет на OHSU и съавтор на изследването. Някои учени казват, че това може да обясни и връзката между сънната апнея и деменцията.