Колко ще струва на Европа помощта за Украйна и колко - победа на Русия?

Да помогне на Украйна за справянето с руската инвазия е по-евтина перспектива за Европа, отколкото да отстъпи на Кремъл, показва публикувано тези дни норвежко проучване, цитирано от The New York Post.

Анализаторите изчисляват, че финансирането на военните усилие на Украйна за четири години ще струва на европейските правителства между 606 и 972 милиарда долара.

Победа на Русия обаче би струвала на Европа почти два пъти повече: 1,4-1,8 трилиона долара само за укрепване на източния фланг на НАТО и справяне с бежанската криза.

Авторите на доклада - водещи експерти в областта на политиката за сигурност, военната доктрина и икономиката - смятат, че ако ЕС успее да осигури необходимото финансиране, така че Украйна да може да устои на руските атаки и да си възвърне способността да предприема ограничени контраофанзиви, и в крайна сметка Киев принуди Москва да сключи мир, регионът ще се стабилизира, което ще позволи на вече напусналите украинци да се завърнат у дома и ще привлече инвестиции.

„Неотдавнашният 28-точков мирен план, предложен от администрацията на президента Тръмп, подчертава спешната необходимост Европа да поеме инициатива и отговорност за дипломатическите усилия за прекратяване на незаконната война на Русия“, се казва в проучването на Норвежкия институт за международни отношения (Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI) и консултантите от Corisk.

Победа за Русия

Изследователите отбелязват, че са провели проучването си, приемайки, че Украйна няма да получава почти никаква подкрепа от Съединените щати.

Без увеличаване на военната подкрепа за Украйна, докладът прогнозира постепенна руска победа, или принуждаване на Украйна към неизгоден за нея мир, който ще изпълни основните цели на Москва. Това, в крайна сметка, може да струва на Европейския съюз до 1,8 трилиона долара. В този сценарий милиони бежанци биха избягали от Украйна и биха залели Европа, струвайки на местните правителства милиарди долари. От своя страна, Русия ще е засили геополитическите си позиции и ще може да насочи погледа си към Арктика или Прибалтийския регион, принуждавайки страните от НАТО да увеличат разходите за отбрана и осигуряване на границите.

"Сценарий 1 описва руска (частична) победа. Русия постига решителни военни победи, завзема повече земя и успява да окаже натиск върху Украйна към очевидно неизгодно мирно споразумение. Това би означавало, че Украйна би загубила значителни територии и също така би била неспособна да установи национални стратегии за своето развитие, включително членство в НАТО или ЕС. Руското политическо, икономическо и социално влияние би било високо.

Може да се наложи Украйна да продължи извънредното положение, с риск от концентрация на власт и ерозия на демокрацията. В най-лошия случай ще има завръщане към олигархия с широко разпространена корупция и социално недоверие. Останалата част от Украйна ще се превърне в своего рода Босна и Херцеговина, т.е. страна, където следите от войната пречат на развитието ѝ, причинявайки политическата, икономическата и социалната ѝ стагнация.

В най-лошия случай Украйна ще се превърне в т.нар. „провалена държава“. Европа ще трябва да осигурява непрекъсната подкрепа за отбраната й, за да може да я защити от нови атаки. В същото време Русия ще преживее геополитически прогрес, ще освободи военни ресурси и ще може да насочва вниманието си към Беларус, Молдова, Балтийските страни, скандинавските държави и северните региони.

Украйна и останалата част от Европа ще преживеят постоянни хибридни атаки и масивно руско политическо влияние върху населението“, посочват авторите.

Украйна устоява

Но ако Европейският съюз успее да осигури до 972 милиарда долара за четири години, за финансиране на украинската армия, докладът предполага, че Киев ще се добере до успешен изход от войната. Вливането на средства би позволило на милиони вече избягали украинци да се завърнат у дома и ще стабилизира региона, привличайки чуждестранни инвестиции.

"Сценарий 2 описва украинска (частична) победа. Това би означавало, че те биха могли да спрат по-нататъшната руска експанзия, както и да защитят въздушното си пространство. По този начин Украйна или ще си върне окупираните територии, или ще успее да настоява за мирно споразумение при благоприятни условия. Тя би разполагала с достатъчно военни ресурси, за да представлява заплаха за руските окупационни сили. Извънредното положение ще бъде отменено и ще се проведат избори с нормализиране на политическия живот. Това би позволило по-нататъшна интеграция в ЕС и по-нататъшен икономически растеж. Същевременно ще има голяма нужда от подкрепа за възстановяването на инфраструктурата.

Европа ще продължи санкциите срещу Русия и евентуално ще конфискува руски активи или ще насочи руските приходи от износ, за да покрие военните репарации за Украйна. Европа отново ще трябва да засили защитата на източните си граници, но ще има повече време да изгради своята отбрана. Украинските военни способности и експертиза също ще могат да бъдат включени в този процес", пише в доклада.

Според тях, финансирането трябва да бъде насочено към производство и закупуване на приблизително 8 милиона дрона, до 2500 нови бойни танка и друго оборудване, както и на 95 армейски бригади. В доклада се предлага също така необходимото финансиране да бъде осигурено частично чрез конфискация на замразени руски активи.