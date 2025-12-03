Уиткоф и Кушнер отмениха срещата със Зеленски

Срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американската делегация, включваща специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, която трябваше да се състои в Брюксел, е отменена. Информацията беше съобщена от РБК-Украина, позовавайки се на публикация в социалните мрежи на журналиста Алекс Рафоглу.

„Според източници срещата в Брюксел е отменена. Зеленски се връща у дома“, пише Рафоглу в профила си в Х.

По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че американските представители са обещали след преговорите в Москва да се върнат веднага във Вашингтон.

Вчера в Кремъл се проведоха преговори между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф.

Според Ушаков темата на разговора е била същността на плана на президента Доналд Тръмп, а не конкретни предложения. Той добави, че засега не са постигнати компромиси и среща между лидерите на Русия и САЩ за момента не се планира.

На въпрос как са се променили перспективите за мир след преговорите, Ушаков заяви: „Определено не са се отдалечили.“