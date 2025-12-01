Санкциите не плашат: Индия иска да купи изтребители и системи за противоракетна отбрана от Русия

Индия ще обсъди закупуването на руски изтребители и системи за противоракетна отбрана по време на посещение на руския диктатор Владимир Путин, съобщава Bloomberg.

„Индия планира да започне преговори за закупуване на руски изтребители и системи за противоракетна отбрана “, съобщиха източници на изданието.

Те заявиха, че Индия планира да обсъди с Русия закупуването на изтребители Су-57 и модернизирана версия на противоракетната отбранителна система С-500.

Bloomberg отбелязва, че евентуална сделка със страна агресор би могла да създаде пречки пред търговските сделки между Индия и САЩ. По-специално, Белият дом не одобрява покупката на оръжия от Москва от страна на Индия.

Индийският министър на отбраната Раджеш Кумар Сингх заяви, че сътрудничеството на Индия с Русия в областта на отбраната е дългогодишно и страната няма намерение да го прекратява скоро.

Според него Индия ще продължи да закупува отбранително оборудване както от Русия, така и от Съединените щати.

Партньорство между Русия и Индия

Индия е понесла икономически и търговски загуби поради сътрудничеството с Русия, особено в контекста на войната на Русия срещу Украйна и санкционния натиск от САЩ и ЕС.

Поради близките си отношения с Русия, Вашингтон повиши митата за повечето индийски стоки до 50% през 2025 г., включително „допълнителни“ мита, свързани с покупките на руска енергия и оръжия. Това се отрази негативно на индийските производители, които се фокусират върху американския пазар.

Ето защо през декември 2025 г. Индия планира да намали износа на руски петрол до най-ниското ниво за последните три години.