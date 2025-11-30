Какво ни очаква през 2026 г. (Инфографика)

Юбилейни годишнини за Деня на независимостта, “Епъл” и Брекзит

Годината ще е на световно първенство и зимни олимпийски игри

Сред очакваните с най-голям интерес събития за следващата година са основни избори в САЩ, Бразилия, Унгария, Колумбия и Южен Судан, както и изтичането на срока на договора за ядрено оръжие “Нов СТАРТ”. Също и големи спортни събития като зимните олимпийски игри в Италия, световното първенство по футбол в Северна Америка и световното първенство по баскетбол за жени на ФИБА в Берлин.

2026 г. ще отбележи и важни годишнини, сред които най-голямо впечатление прави 250-ият юбилей от независимостта на САЩ. Високотехнологичната компания Епъл ще отбележи половин век съществуване, а на 11 септември светът ще си припомни как преди четвърт век два самолета се забиха в Кулите-близнаци в Ню Йорк.

По-малка кръгла годишнина - само десетилетие, измина от референдума за Брекзит. Сред другите значими моменти са рядко пълно слънчево затъмнение над континентална Европа, климатичната конференция COP31 в Турция, завършването на главната кула на “Саграда Фамилия” и лунната обиколна мисия Artemis II на НАСА.