Airbus нареди спешно изтегляне на около 6000 самолета

Заради инцидент със силно слънчево излъчване

Airbus обяви спешна софтуерна актуализация за около 6 000 самолета A320 – повече от половината от световния флот на серията. Причината е инцидент, при който силно слънчево излъчване е повредило данни, критични за управлението на полета.

Европейската агенция за авиационна безопасност ще издаде извънредна директива, която изисква всички засегнати машини да бъдат проверени. За мнозинството това ще означава кратко приземяване, но някои самолети може да се нуждаят от хардуерна подмяна и да останат на земята седмици.

Мярката идва в най-натоварения сезон за пътувания в САЩ и Европа, което може да предизвика сериозни забавяния и проблеми за авиокомпаниите и пътниците.