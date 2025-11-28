Крадци откраднаха охлюви на стойност 90 000 евро

Предназначени за ресторанти със звезди Michelin

Крадци са откраднали охлюви на стойност 90 000 евро, предназначени за някои от най-престижните ресторанти в страната, съобщава The Times.

Жан-Матьо Доверн, производителят, заяви, че е в състояние на „шок“, след като е открил изчезването на 450 кг охлюви от фермата си в Бузи, в региона Шампан, източна Франция.

Доверн е трябвало да достави свежи и замразени охлюви на ресторанти в целия регион за Коледа, включително на ресторанта Domaine les Crayères в Реймс, отличен с Michelin звезда, който ги сервира в бутер тесто.

Кражбата е поредният удар за сектора, който се бори с трудности. Въпреки че французите консумират до 14 300 тона охлюви годишно, според Камарата на земеделието около 95% от тях се внасят, главно от Румъния, Белгия, Турция, Унгария, Гърция и Индонезия.

Франция има 271 ферми за охлюви, а тази на Доверн, L’Escargot des Grands Crus, е една от най-известните.

„Започваме да ставаме известни и това със сигурност е привлякло крадците“, каза той пред Le Parisien.

Той каза, че е загубил цялата си годишна продукция в кражбата между неделя вечер и понеделник сутрин.

„Те прерязаха телената ограда, разбиха вратата с кирка, счупиха осветлението с датчици за движение и след това се нахвърлиха на хладилната камера. Много е изненадващо, защото са откраднали 450 килограма охлюви. Невероятно е, че са откраднали толкова много. Сигурно е дело на много добре организирана мрежа.“

Той каза още, че охлювите са били достатъчни за 10 000 ястия и добави в публикация във Facebook, че кражбата е „много тежък удар“, оцени загубата на 90 000 евро.

Командир Реми Дюбоа, полицейски служител в Еперне, каза, че охлювите на Доверн са „на стойност почти колкото шампанското“.