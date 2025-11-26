Световните борси на колене пред едно българче

Изпълнителният директор на “Робинхуд” се радва в Америка на милиони фенове

Финансисти изчисляват авоарите на сънародника ни на над 6 млрд. долара

В. “Уолстрийт Джърнъл” във възторг от родения във Варна Владимир Тенев

Стопанската и финансовата библия на Америка в. “Уолстрийт Джърнъл” (WSJ) определи родения във Варна през 1987 г. българин Владимир Тенев за “новия гуру”, който разделя и завладява световните фондови борси. Четеният в цял свят с интерес всекидневник с общ тираж от 2,5 млн. екземпляра не крие възторга си от възхода на сънародника ни, който е главен изпълнителен директор на създадената от него компания за финансови услуги “Робинхуд”. И който според влиятелния вестник не търси просто клиенти за свръх печелившия си бизнес, а общност, база от фенове, каквато са например милионите привърженици на прочут футболен или бейзболен клуб.

“Робинхуд” се превърна във врата към света на инвестициите за милиони американци. - подчертава “WSJ” в дописката си. Основана през 2013 г. с революционното обещание за нулеви комисионни в извършваните от нея елементарни финансови операции на борсата, - обяснява вестникът - в годините след пандемията тя се трансформира в нещо друго. Ами започва да третира не само акции, но и zero-day опции/еднодневни договори за заиграване на фондовите пазари - бел. кор/, криптовалути, мемкойни, въобще спекулативни инструменти, които до неотдавна са били прерогатив само на професионалистите.

Според критиците на предприемача, той бил предприел някаква неясна “геймификация” или иначе казано превръщал бизнеса в игра, основаваща се на идеята, че финансите са толкова прости, бързи и игриви, че приличат на казино. За поддръжниците на “Робинхуд” обаче - подчертава икономическият всекидневник - компанията просто отвори за милиони американци и жители на други страни достъпа до финансови инструменти, които преди това бяха запазени единствено за елита.

“WSJ” цитира като пример за успеха в САЩ на сънародника ни 28-годишния водопроводчик Аарън Кук, който обяснява, че с печалбите от търговията на борсата с посредничеството на “Робинхуд” успял да си купи “Jeep Wrangler” и къща за 60 000 долара. “Той изгражда истински култ към този бизнес” - казва Кук за Тенев. Някои, като например Абишек Гопал, се събуждали в 6:30 сутринта, за да търгуват с еднодневните опции: “Ако 500 долара могат да станат 50 000 долара до вечерта, защо пък да не опитам, нали?” - пита Гопал.

Това е свят - пише “WSJ” - окачен между мечтите за бързо забогатяване и изключително високите рискове: през ноември американският индекс на фондовата борса “Nasdaq” загуби 6%, а биткойнът - 20%. Като най-изложените на риск инвеститори, които често са задлъжнели до шия хора, увеличават печалбите, но умножават и загубите. Вътре в “Робинхуд” не го крият - подчертава нюйоркският всекидневник, - защото именно тези свръхактивни търговци са в основата на бизнес модела. И не случайно през последното тримесечие 78% от приходите от транзакции идват от zero-day опции и криптовалути, като Тенев бил тласнал напред този сегмент чрез обединяването на неговите най-добри финансови инженери с най-активните инвеститори.

Стопанската и финансовата библия припомня, че през 2021 г. компанията е била обвинена в блокиране на търговията с т. нар. меме акции и е изправена пред големи трудности, но “днес “Робинхуд” се е отдалечила от пропастта”. Като котировките на акциите є са се утроили през последната година, а личният дял на Тенев в нея се оценява на близо 6 милиарда долара. Но съмненията и критиките остават, защото “Робинхуд” играе по ръба на бръснача - загатва пред “WSJ” ръководителят на Асоциацията за здравословни пазари Тайлър Гелаш.

Междувременно, пише всекидневникът - Тенев прокарва собствения си наратив чрез форуми в стил концерти, пресконференции, моделирани по интервютата след баскетболни мачове от “НБА”, агресивни видеоклипове, на които шофира по френските хълмове, говори вече и за “токенизация” - новата граница, която той си представя като трансформацията на реални активи в търгуеми токени на блокчейн.

И публиката го следва. На срещата на върха на компанията неотдавна в Лас Вегас опашката за селфи с Тенев обточваше залата - подчертава “WSJ”. Като всички тези хора знаеха, че пазарното парти може да приключи във всеки един момент, но въобще нямаха намерение да се спрат и да гледат. “Не мога да си позволя да бъда изключен от пазара” - казва един от тях. Това е мантрата на ерата на “Робинхуд” - вълнение, адреналин, риск. И нов гуру, когото да следваме - подчертава за финал нюйоркският икономически всекидневник.