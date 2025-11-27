САЩ предупреди Европа: Русия складира ракети

Американският президентски пратеник Дан Дрискол е предупредил европейските съюзници, че Русия складира ракети, които биха могли да бъдат използвани както срещу Украйна, така и в потенциални конфликти извън нейните граници, съобщава „Ню Йорк Таймс“, като цитира западни дипломати.

Според изданието Дрискол е използвал тази информация като аргумент за необходимостта от ускорено подписване на мирно споразумение между Киев и Москва. През последната седмица той проведе серия от разговори в Украйна, Женева и Абу Даби, където обсъди американския мирен план.

„Ню Йорк Таймс“ посочва, че предупреждението на Дрискол за руските ракетни запаси е било тълкувано като сигнал, че ситуацията изисква бързи решения — нарастващата заплаха може да доведе до опустошителни удари по Украйна и да се разпространи извън нейните граници.

Европейските дипломати са приели информацията като сериозна.

Същевременно оценките за руските ракетни запаси остават противоречиви.

През 2023–2024 г. бяха открити доказателства, че Русия използва новопроизведени ракети, което навежда на извод, че тя не успява да трупа големи резерви. Например ракетата, ударила детската болница през юли 2024 г., е била произведена само месеци по-рано.

От друга страна, украинското военно разузнаване твърди, че Русия е увеличила производството на крилати и балистични ракети до около 2900 годишно. Данни на украинските ВВС сочат и растящ брой ракетни атаки — през 2024 г. Москва е изстреляла 2061 ракети, а тази година се очаква леко увеличение.

Според Фабиан Хофман от Университета в Осло „обемът на производството не съответства на броя на изстрелванията“, което означава, че Русия вероятно складира ракети. Той изразява безпокойство и заради намаляващите средства за противовъздушна отбрана на Украйна.

Хофман предупреждава, че Москва няма да спре производството, дори при пауза или край на войната.

„Ако Русия излезе победител, може да се почувства окуражена за бъдещи авантюри и да натрупа огромни запаси от далекобойни оръжия“, заявява той пред „Ню Йорк Таймс“.