Турският министър на отбраната: Анкара няма да приеме едностранните инициативи на Гърция в Егейско море

Анкара предприема дипломатически и военни мерки

Турският министър на отбраната Яшар Гюлер заяви, че Анкара няма да приеме това, което той определи като едностранни инициативи на Гърция в Егейско море и Източното Средиземноморие, заявявайки, че „няма да бъде реализиран никакъв проект, който игнорира Турция“ или „узурпира“ нейните права, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Гюлер заяви, че Анкара предприема дипломатически и военни мерки „в рамките на реципрочността“ в отговор на гръцките действия, които Турция разглежда като опити да заобиколи интересите си в региона.

„Полагаме всички усилия да защитим правата и интересите си в нашата синя и небесна родина и ефективно осъществяваме дейността си в Егейско море и Източното Средиземноморие, в съответствие с националните ни интереси“, коментира той.

Кипър „се въоръжава“, като развива „военни и политически отношения със страни в и извън региона“, каза той, добавяйки, че тези действия „ще увеличат напрежението и ще навредят на стабилността“.

„Продължаваме да защитаваме правата и интересите на нашите братя в Кипър“, каза той, призовавайки окупираната от Турция част от Северен Кипър да бъде призната на международно ниво като суверенна държава.

Турция желае „да разреши проблемите, които съществуват между нас и нашата съседка Гърция, да развие съществуващата положителна среда на диалог, така че Егейско море също да се превърне в зона на мир и стабилност“, добави той.